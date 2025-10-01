Los titulares de autos radicados en CABA cuentan con una alternativa a la hora del pago de la patente en octubre de 2025 a través de la billetera virtual Buepp, por medio de la que se reintegrará el 20% sobre el monto total abonado. El descuento regirá hasta el 31 de diciembre del corriente año. El Gobierno advirtió que los vehículos que circulen sin chapa identificatoria podrán recibir multas de hasta $800.000.

El cálculo de la suma a pagar por el dominio, combina un monto fijo y una alícuota según la valuación del vehículo. El valor de las unidades se toma de los listados de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

La multa por circular sin patente podría llegar a $800.000

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El sistema prevé premios para aquellos contribuyentes que se encuentren regularizados o al día en el pago del impuesto automotor a las patentes, que van desde un 10% menos para pago total anual o pago puntual de cada cuota, hasta un 50% de descuento en la última cuota si se adhiere al débito automático.

Pago de la patentes en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se precisan tres excepciones específicas que se se encuentran fuera de la obligatoriedad del pago de la patente y son la siguientes: rodados con más de 25 años de antigüedad, vehículos para el transporte de personas con discapacidad y los autos híbridos o eléctricos cero kilómetro con beneficios ambientales.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación informaron que “la entrega de patentes 0 km ya se encuentra normalizada en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”.

¿Cómo acceder al descuento del 20% de la patente en CABA con la billetera virtual Buepp?

- Escanear el código QR de la boleta de AGIP o ingresar de forma digital.

- Seleccionar la opción de pago con dinero en cuenta dentro de Buepp.

- Recibir la devolución en la misma cuenta, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

Impuesto a las patentes: cuando vencen las cuotas de los últimos 3 meses del año en Buenos Aires y CABA

Los usuarios y las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación pueden comprobar si la patente se encuentra disponible para retirar a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA) www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/ .

Sitio web de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor

¿Cuándo vence la cuota 5 del impuesto a las patentes?

El ARBA y la AGIP publicaron el calendario de pago de los impuestos a las patentes con el vencimiento correspondiente a los tres meses restantes del año: octubre, noviembre y diciembre del 2025 en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las fechas de caducidad de los dominios se organizan de acuerdo al último número de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

ARBA volverá a cobrar impuestos a Patentes y Sellos en los Registros del Automotor

De acuerdo a lo precisado por el ARBA, la fecha de vencimiento de la cuota 5 de los impuestos automotores a las patentes se fijó para el miércoles 5 de noviembre del 2025.

PM/ff