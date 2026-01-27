Otra luna política en el Festival de Cosquín: críticas al macrismo y "un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno"

La tercera luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín fue otra noche cargada de política con las intervenciones de las artistas Luciana Jury y Susy Shock.

Jury criticó durante su presentación la gestión del expresidente Mauricio Macri. "Yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio", sentenció la cantante ante el rechazo de una parte del público.

" Y ahora también lo necesito. Como el agua soy un desierto. Y necesito el agua de la diversidad", expresó al invitar al escenario a la artista trans Susy Shock.

“Gracias por ofrendar tu canto que tiene memoria pero también tiene futuro. Gracias por ofrendar ese folklore abrasador y también de la diversidad", agradeció la cantante.

Y luego fue contundente en lo que fue una alusión directa a la presentación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María: "Somos diversidad y el folklore lo sabe. Gracias porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno".

Junto a Mery Murúa, Paola Bernal, y José Luis Aguirre, Andrea Bazán, Caro Bonillo, entre otros, interpretaron la canción "No podrán".

Después del show y en diálogo con Cadena 3, Jury dio su punto de vista: "En este mundo ser libre de verdad es casi una ficción... de la única manera que podemos ser libres, al menos por un ratito, es en las expresiones artísticas. No puedo no ser libre arriba del escenario".

Abel Pintos en el Festival de Cosquín

El cantautor Abel Pintos aseguró que la expresión política en los escenarios "siempre estuvo presente" a lo largo de los años al referirse a la polémica de los últimos días en los festivales de Córdoba.

"No me parece que esté mal"

"Muchos grandes ídolos de la música popular han utilizado su canto justamente para expresar sus ideas. Me parece que no es una cosa nueva", agregó en declaraciones a Cadena 3.

Al ser consultado sobre si no debía realizarse desde el canto y no desde el discurso, el músico respondió: "No, no me parece que esté mal".

Y luego enfatizó sonriente: "Vivimos en democracia, gracias a Dios".

"La ideología siempre estuvo presente en la música"

El cantante sostuvo en una conferencia de prensa difundida por Canal 10 que "la ideología siempre estuvo presente en la música" y que "no todos los músicos pensamos siempre lo mismo".

"Somos seres humanos, antes de ser músicos, y los seres humanos pensamos distintas cosas. Y obviamente cuando nos dedicamos a la música, usamos la música para expresar las cosas que pensamos o que sentimos, algunos en mayor medida, otros en menor medida", subrayó Pintos.

"Yo por ejemplo no expreso mi pensamiento político a través de mi música. Nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Pero si expreso mi pensamiento de cómo entiendo que se desarrolla la vida, mi vida, ni siquiera la de los demás", concluyó la figura de la tercera luna del Festival de Cosquín.

Crédito foto Abel Pintos: Canal 10.