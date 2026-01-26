Llaryora, sobre la reforma laboral: "Va a ser muy difícil una expresión conjunta de Provincias Unidas"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que “es muy difícil” que pueda haber “una expresión conjunta” de Provincias Unidas sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

“Me parece que es muy difícil que podamos tener una expresión conjunta en lo que hace al bloque porque va a depender de convicciones y de puntos y de entender de cada uno de nuestros diputados y senadores”, explicó el mandatario.

Además, señaló que “hay nuevas modalidades” de trabajo “que tienen que ver mucho con el cambio tecnológico actual”.

“Yo creo que habría que debatir ya qué hacemos con la inteligencia artificial, cómo ha influido en lo que tiene que ver con las modalidades de contratación”, precisó.

“Creo que es importante debatir las distintas y diversas modalidades. Ahora que este debate no sea cercenar derechos de los trabajadores, que sea un debate fructífero, que sea un debate para adelante, pero no podemos retroceder absolutamente un centímetro para atrás, menos en un momento tan difícil como este”, sostuvo Llaryora.

Y luego agregó: “Pero también incorporar cosas que ya hay sentencias de la Corte Suprema, por ejemplo, que tienen que ver también con privilegiar a través de la discusión a la pyme y a la mipyme”.

Qué hará Provincias Unidas

“En nuestro caso, por lo que estuve hablando con los legisladores, cada uno tiene temas que acompaña y temas que no acompaña. Va a ser muy difícil poder tener en Córdoba una postura en nuestro bloque lineal por lo que yo vengo conversando”, insistió Llaryora.

“Me parece que tiene mucho que ver con el tema de que cada uno apoya algún punto y otros apoyan otro. Cada uno de los legisladores tendrá esa voluntad”, subrayó.

Por último, sintetizó: “Me parece importante discutir las nuevas modalidades, dar un margen de seguridad en materia de juicios laborales, principalmente preferenciando a las pymes, a las empresitas más chicas, a los emprendedores, pero no volver para atrás un milímetro con los derechos de los trabajadores”.

Llaryora formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa previa a su participación en la apertura del Festival Nacional de Folklore, en el que estuvo acompañado por su par santafesino Maximiliano Pullaro.



