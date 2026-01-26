Caso Tania Suárez: la Justicia podría definir este lunes la situación del único imputado

La investigación por la desaparición de Tania Suárez, la mujer de 34 años que fue hallada con vida tras casi 48 horas de búsqueda en el norte de Córdoba, atraviesa horas decisivas. Este lunes, la fiscalía de Cosquín podría resolver si Néstor Maldonado, el único detenido por el caso, continúa preso o recupera la libertad, aun cuando la víctima todavía no prestó declaración formal ante la Justicia.

Maldonado permanece detenido desde hace diez días, imputado por privación ilegítima de la libertad.

En diálogo con Arriba Córdoba, la abogada de Tania, Daniela Morales Leanza, confirmó que pudo reunirse dos veces con su defendida, luego de que permaneciera aislada durante casi dos semanas en el área de Salud Mental de un hospital. “Fui muy cuidadosa, siguiendo las indicaciones médicas”, explicó.

La letrada aclaró además que ni la querella ni la defensa accedieron todavía al contenido completo de la prueba, y remarcó que la versión de Tania será clave para reconstruir lo ocurrido. En ese sentido, planteó que, aunque existen puntos de contacto entre los relatos conocidos, también aparecen diferencias relevantes de contexto. “Podríamos estar frente a un escenario de vulnerabilidad y violencia de género”, advirtió.

Asimismo, la letrada señaló que Tania declarará cuando los médicos lo autoricen y que será la fiscal quien determine los hechos y eventuales responsabilidades. “Será la señora fiscal quien pueda fijar los hechos y determinar si existió o no un delito, y en caso de que sí, quién es el autor o los autores”.

Sobre el estado de Tania, explicó a ElDoce que se encuentra “muy angustiada y muy mal”, aunque con intención de salir adelante. “Quiere estar con sus hijos y su familia”, expresó, y aclaró que la mujer desconoce la magnitud de la repercusión pública del caso.

La versión del imputado ante la Justicia

Durante su declaración ante la fiscalía, Maldonado rechazó la acusación y sostuvo que mantenía un vínculo previo con Suárez desde hacía varios años. Según su exposición, el contacto entre ambos era frecuente y se extendió hasta el día en que se denunció la desaparición.

El imputado también negó haber ejercido violencia y planteó que el episodio investigado fue simulado. Incluso, afirmó que la mujer sabía que era buscada y que le habría pedido que diera aviso a los Bomberos. Tras la indagatoria, su defensa solicitó la excarcelación, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen la detención.