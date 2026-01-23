Javier Milei inicia su "Tour de la Gratitud" con una visita a Mar del Plata

El presidente Javier Milei iniciará una nueva etapa de su agenda política territorial con un acto en Mar del Plata este lunes 26 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la esquina de Güemes y Avellaneda. Esta será la primera parada de un recorrido por varias ciudades del interior, que busca agradecer a los votantes por el respaldo recibido en las últimas elecciones legislativas.

El "Tour de la Gratitud", una iniciativa lanzada por el mandatario para reforzar su vínculo con la base electoral, ya tuvo un antecedente el año pasado, cuando Milei realizó una visita similar en Córdoba, tras los comicios de octubre. Esta vez, Mar del Plata será el escenario para retomar la cercanía con los ciudadanos y militantes que apoyaron a La Libertad Avanza (LLA) en las urnas.

De Davos a Mar del Plata: Milei regresa al territorio nacional

El regreso de Milei al plano local se produce tras su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y su regreso a Olivos este fin de semana. Durante este período, el presidente tiene previsto mantener reuniones de trabajo en la residencia presidencial, donde se enfocará en las reformas que impulsará en el Congreso en las próximas semanas.

La visita a Mar del Plata será una de las primeras en su reactivación de la agenda política interna. Durante su estadía en la ciudad, Milei estará acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien también se ha destacado en la provincia de Buenos Aires tras el buen resultado electoral obtenido en las elecciones legislativas de 2025.

Javier Milei en Davos: el espejo del mundo

Milei, con un enfoque de campaña, continuará su gira de agradecimiento por diversas provincias, y Mar del Plata será una de las primeras en recibirlo en este nuevo ciclo. El lunes 26 de enero, el presidente realizará una recorrida por el centro de la ciudad con el apoyo de la militancia local y el equipo de LLA, iniciando el recorrido en la esquina de Güemes y Avellaneda. A bordo de una camioneta y con megáfono en mano, Milei se dirigirá a los marplatenses para agradecerles el apoyo brindado durante las elecciones.

El martes 27 de enero, el presidente participará de la Derecha Fest, un festival libertario que reunirá a figuras destacadas del espacio político, como el politólogo Agustín Laje, el escritor Nicolás Márquez y los diputados Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo, entre otros. Este evento, que se llevará a cabo en el Horizonte Club de Playa, también contará con la presencia del exintendente y actual senador provincial Guillermo Montenegro, quien será orador en el festival.

La actriz Fátima Florez, expareja del mandatario, también participará de la agenda en la ciudad, al anunciar que el presidente asistirá a su show el martes 27 de enero en el Teatro Roxy. Florez ya había recibido a la senadora Patricia Bullrich durante su temporada en Mar del Plata, convirtiéndose en un punto de encuentro para figuras del ámbito político.

