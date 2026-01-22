Milei y el irresistible encanto de fundar una nueva ONU

Argentina fue uno de los cincuenta países signatarios de la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco, de junio de 1945, sobre la agonía de la Segunda Guerra Mundial. Logró sumarse a ese compromiso histórico a pesar de la oposición activa de los Estados Unidos, que desconfiaba del gobierno de facto de Edelmiro Farrell y el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), cuyo vicepresidente era Juan Domingo Perón. Argentina finalmente dejó la neutralidad (cercana al Eje), les declaró la guerra a Alemania y Japón y, con el apoyo de otros países de América latina, consiguió vencer la reticencia norteamericana.

Ochenta años más tarde, Javier Milei debe haber experimentado su propio momento fundacional, este jueves en Davos, con la incorporación formal de la Argentina al Consejo de la Paz promovido por Donald Trump, un “organismo internacional” -así lo llama el magnate- destinado originalmente a la reconstrucción de Gaza y la resolución del conflicto en Oriente Medio, pero que está dispuesto a extender sus brazos a otras regiones en crisis en todo el mundo.

No solo los críticos de la iniciativa afirman que Trump quiere que el organismo reemplace a las Naciones Unidas (una organización a la que, igual que Milei, desprecia). Él mismo lo sugirió el martes, antes de viajar a Suiza, ante una consulta puntual: “Podría ser”. El jueves Trump ajustó el discurso y dijo que su Consejo de la paz trabajará “en colaboración” con las Naciones Unidas. Desde la presidencia del cuerpo, que ocupará indefinidamente o hasta que lo desee, Trump busca elevarse al sitial de gran pacificador global, un rol que lo desvela.

Las crónicas desde Davos consignaron que Milei fue eximido de pagar los US$ 1.000 millones exigidos por Trump para ocupar una silla permanente en la comisión. El valor de la amistad. Una nueva referencia, aquí, a las Naciones Unidas: Argentina aspiró en los años de Carlos Menem, un cultor del “realismo periférico”, a ocupar un sitio como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en rotación con Brasil, como representantes de la región. Alemania ha sido uno de los principales impulsores de una reforma en el Consejo de Seguridad: no hace tanto de esto, que hoy parece de otra era.

Milei asistió a la firma del Consejo de la Paz en un aparte del Foro Económico Mundial (WEF), en un escenario montado por y para el presidente norteamericano. Tanto, que la maestra de ceremonias fue la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

También estuvieron presentes el presidente de Paraguay, Santiago Peña; los presidentes de Indonesia y Kazajistán y los cancilleres de Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Jordania, según informó la agencia AFP. En medio de las rispideces por la situación en Groenlandia, la mayoría de los países miembros de la UE no definieron si se sumarán a la nueva entidad. Al momento de escribir esta nota tampoco lo habían hecho Brasil y México. Putin, invitado a adherir, hizo saber irónicamente que Trump podría usar mil millones de dólares de fondos rusos congelados en EEUU por la invasión a Ucrania para el ingreso de la Federación Rusa.

Trump distendió el ambiente en Davos cuando al finalizar su encuentro con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, la noche del miércoles, se mostró dispuesto a negociar un acuerdo sobre la cuestión Groenlandia y levantar las sanciones con las que amenazó a un grupo de ocho países aliados. Dijo que había tenido una reunión “muy productiva” con el holandés Rutte y que estableció con él las bases para “un futuro acuerdo”. Rutte dijo que no había hablado del asunto con Trump, pero bastó para que los mercados globales recuperaran la forma.

Nos quedamos con la duda sobre si Milei tiene opinión formada sobre éste tema y las implicancias que pueda tener para la región y el orden global. El acceso de la prensa argentina a su entorno fue limitado en Davos (aunque ofreció una entrevista a Bloomberg, pocos medios nacionales estuvieron presentes allí) y su discurso de media hora ante el Foro Económico fue menos un discurso que la lectura de un paper sobre ética y teoría política, desbordante de citas eruditas y con el que justificó su defensa de la desregulación en la economía (temperamento que no se aplica en la Argentina, al menos en materia de finanzas). Un trabajo en el que se inspiró el discurso fue presentado en simultáneo en las redes, escrito por Milei junto con su asesor Damien Reidel, titular de Nucleoeléctrica. Se ha dicho que aspiran a un Premio Nobel.

En un mundo en transición, que parece haber declarado la muerte de la globalización y ha traído de vuelta a los imperialismos -ejercicio del que es pionero Putin en Ucrania y Trump ahora practica en la región-; en el contexto de lo que el especialista Claudio Ingerflom llama una “mutación epocal”, Milei no tuvo más para ofrecer que un elogio a su protector, como ya se ha hecho costumbre. “El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”. América es el nombre con el que en los Estados Unidos se refieren a sí mismos.

Trump le retribuyó ese gesto. Lo sentó a su derecha en la ceremonia de firma del Consejo de la Paz y compartió ese pasaje de su discurso en la red Social Truth, de su propiedad. Una cuenta de X que apoya a Trump había subido el fragmento con la siguiente leyenda: "(Milei) asombra a la sala al decir que Estados Unidos está SALVANDO al mundo del izquierdismo y el progresismo".

El magnate se enfureció este jueves con una encuesta del NYT que indica que menos de un tercio de los votantes piensa que EE.UU. está mejor que cuando regresó a la Casa Blanca, hace un año, y que su índice de desaprobación creció hasta el 56%. En noviembre habrá elecciones de medio término en EEUU.

Trump es su faro, la luz de sus ojos. ¿Estará considerando Milei estas mediciones?



