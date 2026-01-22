El Gobierno Nacional asegura que no pagará los US$ 1000 millones requeridos para integrar el Consejo de la Paz

El presidente Javier Milei rubricó este jueves 22 la participación de la Argentina en el Consejo de Paz al que fue invitado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que intenta ser un contrapeso a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el nuevo orden mundial que busca moldear Trump, Milei fue uno de los invitados a formar parte de los presidentes que se alinean tras las directivas del republicano.

Pero pertenecer al grupo, tiene un costo. Cada integrante debe pagar mil millones de dólares para sostener su membresía y el funcionamiento del nuevo ámbito de debate internacional.

Sin embargo, fuentes de Casa Rosada dejaron trascender que la Argentina no desembolsará los millones, en un contexto de ahorro fiscal y austeridad que la gestión libertaria quiere imprimir en toda la administración pública. "No hay plata", fue el leiv motiv desde que asumió Milei

En el Gobierno sostienen que el canon debe ser abonado solo si existe la intención de pertenecer al Consejo de Paz de manera definitiva y de forma permanente. Por el momento, la invitación por parte de Trump ha tenido condimentos muy ligados a la buena sintonía y la afinidad que ha mostrado con Milei.

Sin la erogación de los U$S 1.000 millones, la Argentina pertenecerá al board por los próximos tres años como miembro fundador del organismo, y su pertenencia podría ser renovada en caso de que haya una nueva invitación. En el Gobierno sostienen que no habrá desembolsos para pertenecer al organismo.

Milei firmó este jueves el acta fundacional del organismo junto al presidente Trump. También quedaron dentro de los países miembros Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Israel, Uzbekistán y Vietnam.

El gesto de poder de Trump quien logró aglutinar a un grupo de países aliados, no contó con el apoyo de dos potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia. Con el presidente francés, Trump tuvo un cortocircuito recientemente, filtró chats de una conversación privada y hasta amenazó con subir aranceles a las importaciones francesas.

Antes de dejar Davos, Milei también tuvo una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, junto con Karina Milei y con el director ejecutivo (CEO) de Axiom Space, Jonathan Cirtain. Mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y dialogó con Jared Kushner antes de emprender el regreso al país.

