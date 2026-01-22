El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, calificó de "patético" al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

El exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri analizó en una extensa publicación de la red social "X" el mensaje del mandatario argentino.

"Milei en Davos"

Avelluto desarrolló en 10 puntos su punto de vista sobre el discurso de Milei.

1

"Milei no fue a Davos a ´defender la libertad´. Pasó media hora ante una platea vacía hablando de ´virus´, ´cáncer´ y ´extirpación´ de ideas. Un liberal no habla como un cirujano del pensamiento. Habla como demócrata".

2

"Milei invoca a Maquiavelo para parecer duro. Error. Maquiavelo describía el poder. Milei lo moraliza. Maquiavelo desconfiaba de los que creían tener la verdad. Milei cree tenerla toda".

3

"El liberalismo moderno acepta el pluralismo. Milei no lo acepta. Para él, como para todo autoritario antidemocrático, el disenso es una enfermedad".

4

"Milei dice que quiere un Estado mínimo. Pero para imponer su moral única sobre sexo, familia, cultura y migraciones necesita un Estado gigantesco y policial. Más Estado moral es siempre autoritarismo. Eso es Milei, no la novela rosa que redactan sus amanuenses autopercibidos liberales".

5

"Milei no ataca al wokismo. Ataca al liberalismo y a la democracia: derechos, límites, instituciones, diversidad y disenso. Eso es lo que realmente le molesta".

Cachanosky citó a Ortega para criticar el discurso de Milei en Davos: "La claridad es la cortesía del filósofo"

6

"Su fe ciega libertaria plantea que no existen fallas de mercado. Negar monopolios, crisis, asimetrías y fraudes no es ciencia económica. Es religión de mercado y mesianismo".

7

"Milei se queja del pensamiento único mientras propone erradicar todo pensamiento distinto al suyo. No está combatiendo dogmas: está cambiando uno por otro".

8

"La clave del iliberalismo autoritario de Milei está en la nostalgia: “volver hacia atrás”, “verdades olvidadas”, “catedral histórica”. Eso no es liberalismo. Es una reacción conservadora y de extrema derecha envuelta en retórica libertaria".

9

"Maquiavelo entendía que el conflicto es constitutivo de la política. Para Milei es una patología social. Cuando el conflicto es visto como enfermedad, la cura suele ser represión".

10

"Milei no llevó liberalismo a Davos. Llevó una cruzada moral, antiliberal y autoritaria. Es decir, basura".

