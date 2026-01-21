El escritor Jorge Asís consideró que la defensa del “capitalismo de libre empresa” en el discurso pronunciado por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos “es una obviedad que no estremece y ni siquiera impacta en el especialista menos indiferente”.

“Redundante oratoria en Davos”

El periodista analizó las palabras de Milei en una publicación de la red social “X” titulada “Redundante oratoria en Davos”.

“Defender en el "Foro Económico Mundial" los categóricos atributos "del capitalismo de libre empresa" es una obviedad que no estremece y ni siquiera impacta en el especialista menos indiferente”, argumentó Asís.

Y luego completó: “Como degradar con altivez editorial la caricatura del socialismo es un infantilismo que impresiona”.

“Intelectualmente es muy poco para la oratoria del señor presidente que protagoniza el fenómeno solitario, pero rigurosamente aferrado a la gloria imposible de Donald Trump, el presidente del mundo que reproduce con algarabía la peor y más descarada versión del imperialismo”, agregó el analista político.

Jenofonte, Huerta de Soto y Benegas Lynch

Para Asís “no alcanza con citar al pobre Jenofonte, y mucho menos al digno Huerta de Soto o al venerable Benegas Lynch (hijo) para conmover al inversor potencial que hipotéticamente desconfía antes de poner una moneda”.

“El Panelista del Gobierno de Consultores es a esta altura como el ciego que persigue en la habitación oscura a los palazos limpios al fantasma negro que persiste apenas en la fantasía minimalista de su imaginación”, finalizó el escritor.