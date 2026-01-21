Error millonario y operativo en Chaco: la Policía rastreó una transferencia equivocada y ordenó la devolución

Un simple error de tipeo activó un operativo policial interprovincial con epicentro en Chaco. Una mujer de 44 años denunció en Córdoba que, al realizar una transferencia electrónica, envió por equivocación $3.426.153,42 a un alias incorrecto. El destinatario no estaba en la provincia: la cuenta receptora pertenecía a un hombre domiciliado en Barranqueras, lo que obligó a una rápida coordinación entre fuerzas.

A partir de la denuncia, el Departamento de Cibercrimen desplegó un trabajo técnico y de campo que combinó análisis de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), rastreo de billeteras virtuales, cruces de datos financieros y verificación de registros digitales asociados a correos electrónicos y líneas telefónicas. Así se logró identificar al titular de la cuenta receptora y su domicilio legal en territorio chaqueño.

Barranqueras, punto clave de la investigación

Con la información reunida, los investigadores avanzaron en tareas presenciales en Barranqueras y confirmaron la identidad del receptor, identificado como G.N.M. Al ser entrevistado, el hombre explicó que desconocía la existencia de la transferencia, ya que manejaba múltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electrónicos, varias de ellas bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad.

Dudik negó la eliminación del Fondo Estímulo y habló de un recálculo por “distorsiones ilegales”

La situación permitió reconstruir el recorrido del dinero. Un operador de la plataforma detectó que la suma había sido acreditada en una cuenta bloqueada, lo que habilitó un reembolso interno hacia una cuenta activa del mismo titular, acelerando el proceso de restitución.

Recuperación del dinero y orden judicial

Durante la declaración testimonial, el receptor fue asistido técnicamente para recuperar el acceso a sus cuentas mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor y verificación de dispositivos confiables. Una vez regularizada la situación, el Equipo Fiscal N.º 13, a cargo del fiscal Víctor Recio, ordenó la devolución inmediata del dinero y la incorporación de los comprobantes al expediente.

El personal de Cibercrimen cumplió con la medida, cerró la instancia administrativa y garantizó la restitución total del monto a la damnificada.