FITUR 2026: Misiones presentó su potencial turístico ante inversores internacionales

El gobernador Hugo Passalacqua presentó el destino Misiones en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se desarrolla en Madrid, España.

Misiones en la FITUR 2026

“El turismo es empleo para los misioneros y generación de divisas para la provincia. En tiempos difíciles, es una de las principales palancas para seguir creciendo”, expresó en sus redes sociales el mandatario misionero tras la presentación en la que estuvo acompañado por el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa.

“La exposición tuvo lugar ante un centenar de inversionistas españoles, quienes manifestaron un marcado interés en conocer las oportunidades que ofrece la provincia en materia de desarrollo turístico, infraestructura y servicios”, señala un comunicado oficial

“La actividad se realizó en el marco de un encuentro de alto impacto, patrocinado por el embajador argentino ante el Reino de España, Wenceslao Bunge Saravia, y contó además con el acompañamiento del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli”, precisa el documento.

“Esta presentación reafirma la decisión política del Gobierno de Misiones de impulsar una estrategia activa de búsqueda de inversiones y convocar a quienes quieran apostar por la provincia sobre todo en escenarios económicos complejos. Esta visión se traduce en más empleo y crecimiento económico para toda la economía de Misiones”, concluye el texto oficial.

Qué es FITUR 2026

FITUR 2026, que se celebra en IFEMA Madrid del 21 al 25 de enero, es la feria internacional de turismo más influyente del sector.

El evento reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y especialistas de todo el mundo, con un enfoque estratégico en sostenibilidad, innovación y digitalización.

Durante cinco días, FITUR ofrece una plataforma clave para generar negocios, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a contenidos de formación de vanguardia.

En esta edición participan representantes de 156 países y “la presencia de Misiones en este ámbito refuerza su proyección global y su apuesta al turismo como motor de desarrollo económico y social”, aseguró el Gobierno de Misiones.