Dudik negó la eliminación del Fondo Estímulo y habló de un recálculo por “distorsiones ilegales”

En medio del conflicto desatado en el Ministerio de Producción por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), el ministro Oscar Dudik salió a aclarar que el adicional salarial no será eliminado, aunque confirmó que sufrirá un recálculo en su forma de liquidación tras detectarse irregularidades en la base utilizada durante gestiones anteriores.

“De ninguna manera se elimina el Fondo Estímulo; lo que vamos a hacer es pagar estrictamente lo que dice la ley”, afirmó el funcionario, al referirse a la polémica que derivó en asambleas y reclamos de los trabajadores, quienes denuncian una quita de hasta el 95% de sus ingresos.

Dudik explicó que la decisión se apoya en un análisis técnico-jurídico realizado de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda, la Contaduría General, la Tesorería General, la Administración Tributaria Provincial (ATP) y la Fiscalía de Estado, que detectó que en el cálculo del fondo se estaban incluyendo recursos que no correspondían legalmente. Según detalló, el eje del problema está en la interpretación de la “recaudación propia” del Ministerio. Los informes concluyeron que el FEP solo puede integrarse con el 80% de los recursos genuinos generados por la cartera, como tasas, multas e inspecciones, y no con fondos de terceros, transferencias ni recursos con afectación específica.

Conceptos excluidos

En ese marco, quedarán excluidos del cálculo conceptos vinculados a la Dirección de Bosques, el IIFA, el Fondo de Ladrilleros, el Coprosave y aportes de la industria cárnica, entre otros. También se cuestionó el uso de “mecanismos de estabilización” o reservas de períodos anteriores para evitar caídas en la liquidación mensual.

El ministro sostuvo además que se avanzará en la modificación de la resolución 1363/2023, al considerar que amplió de manera irregular la base del fondo hacia recursos nacionales coparticipables e ingresos donde el Ministerio solo actuaba como agente de retención. Respecto al impacto salarial, Dudik reconoció la preocupación de los trabajadores y aseguró que la intención del Gobierno es trabajar en conjunto para identificar nuevos conceptos habilitados por la normativa que permitan fortalecer el fondo de manera legítima. “El Fondo va a seguir con algunas variantes. Habrá que sentarse y ver cómo se puede incrementar dentro de lo que está permitido”, afirmó en declaraciones a Diario Norte.

Consultado sobre la situación de los jubilados, aclaró que no está previsto afectar los haberes ya liquidados y que cualquier adecuación se hará respetando lo establecido por la ley vigente.

La respuesta oficial se da en un contexto de fuerte tensión con los trabajadores del Ministerio de Producción, quienes sostienen que el Fondo Estímulo es un derecho adquirido desde 2015 y que la modificación del esquema implica un recorte salarial severo. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que el mecanismo aplicado hasta ahora era irregular y debía ser corregido para evitar un uso indebido de fondos públicos.