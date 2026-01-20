La Justicia le recordó al Gobierno que el 4 de febrero debe estar en “plena ejecución” la ley de emergencia en discapacidad

En plena feria judicial, el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay le recordó al Gobierno que la ley de emergencia en discapacidad debe estar en “plena ejecución” el 4 de febrero próximo, cuando se cumpla el plazo que se estableció en la resolución del 18 de diciembre.

En la resolución, el magistrado además intimó al Gobierno a acreditar el avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días bajo “apercibimiento” y recordó que la fecha establecida se debe cumplir hasta que llegue la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que debe resolver la apelación del Ejecutivo.

En una sentencia anterior, el juez González Charvay dispuso la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, votada por amplias mayorías en el Congreso.

En septiembre el Gobierno publicó el decreto 681/2025 para frenar la ejecución de la Ley 27.793 con el argumento de que el Congreso no había especificado de dónde saldría el presupuesto para su aplicación.

En ese momento, González Charvay dijo que el Ejecutivo incurrió en una transgresión a las facultades presidenciales, porque la Constitución obliga a promulgar las leyes confirmadas por el Legislativo, sin alternativas.

En octubre, la Cámara de Diputados votó a favor de declarar nulo el decreto 681/25. La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido votada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada luego por ambas cámaras.