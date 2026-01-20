Este domingo en Adamuz, una localidad de la provincia de Córdoba, al sur de España, se produjo un grave accidente ferroviario que dejó un saldo total de 40 muertos y más de 120 heridos tras el choque y descarrilamiento de dos formaciones. Durante las últimas horas, las autoridades comenzaron a identificar a algunas de las víctimas fatales.

El trágico accidente dejó un total de 40 personas muertas, más de 120 heridas y 37 desaparecidas y muchos de los fallecidos aún no han sido identificados. No obstante, ya se empezaron a conocer algunos de los nombres e historias de quienes perdieron la vida en el lamentable episodio.

Un influencer argentino vivió y relató el grave accidente ferroviario en España: "Pensamos que nos moríamos"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos de las víctimas fatales fueron Oscar Toro y María Clauss, una pareja reconocida en el periodismo local. El hombre de 56 años mantenía una relación con la fotoperiodista de 53; ella fue directora creativa de WofestHuelva y en 2023 se le otorgó el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, mientras que él fue impulsor de la editorial Voces del Sur y director de la Fundación Xul.

Otra de las víctimas del impactante accidente ocurrido en España fue un joven maquinista del tren Alvia llamado Pablo, un chico de 27 años oriundo de Alcorcón, un municipio de Madrid.

Otro caso es el de una familia de Punta Umbría, en la cual fallecieron los padres, uno de sus hijos y un primo, mientras que una niña de 6 años fue rescatada ilesa, aunque sin ningún miembro de su familia con vida.

Los fallecidos fueron identificados como Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, su hijo Pepe y el primo Félix. La menor solo tuvo que recibir tres puntos de sutura en la cabeza y fue dejada al cuidado de su abuela.

Otra víctima fatal fue un hombre llamado Samuel, quien había sido padre hace 18 meses y actualmente trabajaba como efectivo policial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

Adamuz, epicentro del operativo tras el choque de dos trenes con al menos 40 víctimas fatales

La prensa local indicó que, hasta el momento, las autoridades recibieron al menos 43 denuncias de desapariciones, las cuales fueron reportadas principalmente en las comandancias de la Guardia Civil de Huelva, así como también en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.

En medio del trágico escenario, el Centro Integrado de Datos (CID), a partir de información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), detalló que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ya recibió 37 cuerpos de fallecidos en el accidente y que ya se realizaron 23 autopsias.

El siniestro que resultó fatal ocurrió alrededor de las 6:40hs de este domingo y fue protagonizado por dos formaciones de la empresa Iryo, luego de que un tren invadió una vía contigua y fue alcanzado por otra formación que se encontraba realizando el trayecto Madrid-Huelva.

Como consecuencia del accidente, ambos trenes, uno de ellos con alrededor de 300 pasajeros, terminaron fuera de los rieles de forma parcial. Acto seguido, las autoridades debieron llevar a cabo el despliegue de un importante operativo de emergencia.

Un influencer argentino vivió y relató el grave accidente ferroviario en España

El reconocido influencer argentino Merakio, quien vive en Madrid, se encontraba entre los pasajeros que sufrieron el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba, al sur de España, y utilizó sus redes sociales para mostrar cómo fue la tragedia desde el interior de uno de los vagones afectados.

"Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo; se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", informó a través de una historia de Instagram tras compartir un video con imágenes del accidente.

El comediante y creador de contenido, quien viajaba con su esposa, explicó que el tren se encontraba a 20 minutos de la ciudad de Córdoba al momento en el que ocurrió el accidente y detalló: "Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos. Estamos bien, no nos pasó nada".

"Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid. Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó", amplió en otra historia y agradeció por la comida, mantas, ayuda médica y psicológica que recibieron.

AS/ff