El papá de Bastián Jeréz también quedó imputado por lesiones culposas

Mientras el chico gravemente herido en un accidente en Pinamar sigue en grave estado, Maximiliano Jeréz, el padre de Bastián Jerez, quedó este jueves imputado en la causa por lesiones culposas.

Como se sabe, el chico iba en un UTV que chocó de frente con una camioneta Amarok en los médanos de la zona de 'La Frontera' en Pinamar.

Ya habían sido imputados en la causa tanto el conductor de la camioneta que estuvo involucrada en el impacto, Manuel Molinari, como la mujer que conducía la UTV por el mismo delito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Drama en La Frontera de Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre un UTV y una camioneta

La acusación al padre del menor fue impulsada por la fiscalía, bajo el delito de lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad.

Según la declaración de testigos, Maximiliano Jerez llevaba sobre su regazo al menor ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, pero había cinco personas a bordo y Bastián que viajaba “a upa” de su padre.

Las pruebas de la policía científica permitieron corroborar lo descrito y tal conducta implica que la inercia hizo que el pequeño choque contra el volante. Además, se aclaró que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.

Tanto el conductor de la camioneta que estuvo involucrada en el impacto, Manuel Molinari, como la mujer que conducía la UTV ya se encuentran imputados por el mismo delito.

La zona de 'La Frontera' en Pinamar es un mix de velocidad y peligro, con accidentes serios todos los veranos.

Las autoridades del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata dieron a conocer un nuevo parte médico esta mañana, informando que el niño fue operado con éxito por tercera vez, pero tiene “múltiples fracturas de cráneo”. Durante la operación se le sacó el packing hepático y se hizo el cierre abdominal.

Los médicos explicaron que la intervención “se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”.

Las declaraciones de los abogados de Manuel Molinari

Los letrados que representan a Molinari declararon que su cliente está “angustiado” y “a disposición” de la familia del menor. Para luego denunciar: “Llegamos al peritaje y no había peritos. Si no hay un perito oficial que garantice transparencia e imparcialidad, era imposible. Por la UTV, había tres personas. Nosotros sin perito pedimos una nueva fecha”. Además, negaron los rumores que afirman que su defendido corría picadas en la "Olla": "No fue ni a la Olla ni a participar de ninguna picada, fue a una playa y se retiraba en camioneta".

Rompió el silencio el empresario que chocó a un menor en Pinamar: pidió oraciones y respeto

Cerrando el tema, hablaron sobre el accidente: "En una de las dunas pierde de vista al UTV y se produce el impacto de frente. Mi defendido dice que iba a paso de hombre y que no recuerda que el otro vehículo fuera fuerte. Se dio el impacto y salieron todos lastimados. El choque es frontal”.