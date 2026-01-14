Violenta pelea entre recicladores de aceite en Pinamar: trompadas, piedrazos y un trabajador internado

Un violento episodio sacudió este miércoles el centro de Pinamar, cuando trabajadores de dos empresas dedicadas al reciclado de aceite vegetal usado protagonizaron una feroz pelea que terminó con un hombre hospitalizado. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Bunge y la costa, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según relataron testigos y compañeros de la víctima, el conflicto se originó por una disputa comercial vinculada a la recolección de aceite usado en locales gastronómicos de la Costa Atlántica. Durante el enfrentamiento hubo golpes de puño, forcejeos y lanzamiento de piedras, lo que obligó a la intervención de la Policía.

El trabajador herido fue identificado como Roberto, de aproximadamente 40 años, empleado de la empresa La Nueva Fortaleza SA. Recibió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde permanece internado bajo observación médica.

Desde La Nueva Fortaleza denunciaron que el conflicto con la otra empresa local no es nuevo y que en los últimos días se registraron amenazas y agresiones en distintos puntos de la región. El martes, ambas partes ya se habían enfrentado en Villa Gesell, donde —según la denuncia— una de las camionetas fue atacada con patadas, choques intencionales y amenazas con palos y piedras.

“Fuimos a la Policía, pero no nos tomaron la denuncia. Cada vez que nos cruzan nos insultan y nos tiran cosas”, relató una de las trabajadoras de la empresa en declaraciones televisivas. La situación escaló este miércoles cuando volvieron a encontrarse en Pinamar.

Durante el episodio, una joven identificada como Candela, quien trabaja junto a su madre en la recolección de aceite, también resultó golpeada. “Me tiraron un piedrazo en la cara. Esto viene pasando hace más de una semana”, aseguró. Según su testimonio, al girar la cabeza vio a su compañero tendido en el suelo, rodeado de sangre.

Desde la empresa indicaron que cuentan con habilitación para realizar el retiro de aceite vegetal usado y cebo en la zona, materiales que luego son reciclados para la producción de biodiésel, jabones y abono. También señalaron que iniciaron reclamos públicos a través de redes sociales ante la falta de respuestas oficiales.

El caso generó preocupación entre vecinos y comerciantes, no solo por la violencia del enfrentamiento sino también por haber ocurrido en un punto neurálgico de la ciudad, en plena temporada. Las autoridades investigan lo sucedido mientras el trabajador herido continúa internado.

