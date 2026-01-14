Luego de que el UTV en el que iba con su padre chocara contra una camioneta Pick Up en La Frontera, en Pinamar, un nene de 8 años permanece internado en estado crítico y ya debió atravesar una segunda intervención quirúrgica tras haber sufrido una lesión severa en el hígado.

"Salió del quirófano, fue reintervenido porque anoche ya había pasado por un proceso quirúrgico por la laceración hepática y volvió a sangrar, pero ahora el sangrado no proviene del hígado, sino de una lesión pulmonar", explicó la pediatra que asiste al menor de edad, Melina, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

"Todavía no está estable y sigue en estado crítico", advirtió la pediatra, mientras que el médico Juan José detalló: "Vimos el amontonamiento de gente, la policía nos decía que circulemos y logré ver, entre las piernas de los efectivos, a los bomberos que sostenían al niño en el suelo".

Sobre el momento del accidente, donde Bastián Jerez sufrió heridas severas, el profesional amplió: "Volvimos a la escena, vimos que estaba totalmente en shock, estaba pálido, con los labios y dedos morados con movimientos respiratorios poco eficientes".

"Cada minuto que no respiraba y sangraba era un potencial daño para el resto de los órganos o el cerebro", agregó el profesional y Melina acotó: "Fue desesperante ver a una criatura totalmente inconsciente en la arena, donde no tenía con qué asistirlo. La frecuencia del corazón bajaba, necesitaba oxígeno y suero".

Drama en La Frontera de Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre un UTV y una camioneta

Sobre el momento en el que debió atender al niño en La Frontera, la pediatra explicó: "Empecé con las maniobras de reanimación porque hizo un paro cardiorespiratorio en el lugar, en el momento en que masajeamos llegó la ambulancia con todo colocado para que lo podamos asistir".

"Llegó una segunda ambulancia con la Unidad de Terapia Intensiva Móvil y lo pudimos ventilar con el tubo endotraqueal", agregó y su colega aseveró: "No lo van a trasladar porque el hospital tiene la complejidad suficiente para estos momentos. Se necesita personal calificado y acá lo están".

Cómo fue el choque en La Frontera

Fue este lunes 12 de enero, alrededor de las 20hs, cuando una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo tipo UTV, con un mayor y tres menores a bordo, chocaron en la zona de la Frontera, en Pinamar. Como consecuencia del impacto, los tres menores resultaron heridos, siendo Bastián (8) quien sufrió el golpe más fuerte.

El nene de ocho años sufrió un golpe en la cabeza y en el torso, según indicaron fuentes policiales, quedó inconsciente y los profesionales médicos debieron reanimarlo y entubarlo de urgencia en el lugar para así poder trasladarlo al Hospital Municipal de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

Sufrió una lesión severa en el hígado por lo que permanece internado en terapia intensiva y debieron realizarle un taponamiento quirúrgico para contener la hemorragia. Pocas horas después, debió atravesar una segunda intervención quirúrgica.

"El paciente continúa en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado", confirmó luego el parte médico del hospital, aunque también indicó que durante la intervención se realizó un "recambio del packing de contención hepática" para evitar hemorragias y que la exploración quirúrgica fue "negativa para sangrado activo".

Si bien se esperaba que el chico pudiera ser derivado al Hospital de Mar del Plata, el traslado aún no será posible. Por otra parte, los otros dos menores involucrados en el accidente sufrieron traumatismos, aunque actualmente permanecen conscientes y fueron derivadas al hospital local por sus propios medios.

Los adultos involucrados en el accidente sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro. Tras lo ocurrido, fuerzas de seguridad se acercaron al lugar del hecho con el objetivo de preservar la zona para realizar las pericias correspondientes en el marco de la causa abierta por "lesiones culposas".

