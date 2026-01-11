Tras la inesperada y trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, de 34 años, la comunidad de Colombia continúa de luto, su hija mayor, Camila Jiménez, publicó un sentido y desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a su padre, quien perdió la vida junto a otras cinco personas luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en una zona rural del departamento de Boyacá.

"Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí", publicó la joven de 15 años en redes sociales, reflejando la inmensa tristeza por la muerte del popular cantante colombiano, y añadió: "Te extraño por favor que sea un sueño porque a ti porque :(".

El mensaje de la joven, reflejando el dolor por la inesperada pérdida de su padre, no tardó en volverse viral y rápidamente comenzó a recibir mensajes de apoyo, solidaridad y condolencias, tanto para ella como para su familia, enviado por seguidores del artista y ciudadanos colombianos conmovidos por el hecho.

El popular cantante colombiano murió repentinamente este sábado 10 de enero junto a otras cinco personas y su fallecimiento fue confirmado por la Aeronáutica Civil luego de que la avioneta en la que viajaba, con destino a Medellín, se estrellara en una zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama.

La aeronave quedó calcinada luego de lo ocurrido y, según confirmó la Gobernación de Boyacá, provocó la muerte del artista junto a la del piloto, capitán Hernando Torres; su asistente, Óscar Marín; su representante, Jéfferson Osorio; y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora.

Murió en Colombia el cantante Yeison Jiménez: el escalofriante video de sus premoniciones sobre 'un accidente en mi avión'

A los 34 años de edad, Jiménez había logrado posicionarse como uno de los cantantes de rancheras más reconocidos de Colombia y, luego de su muerte, llamó la atención que en una entrevista relató el sueño que lo perseguía sobre un accidente que sufriría en el avión en que se movía para sus recitales, lo que finalmente ocurrió este sábado.

"Tres veces soñé esa mierda, tres veces...Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión, no se lo he contado a nadie, si hasta me dio depresión...Mi avión se estrella y yo veía Medellín desde arriba, me iba... Pensaba en mi bebé, es que vida es tan endeble, huevón...", manifestó tiempo atrás en una entrevista.

Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Yeison Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo y en 2021 firmó un contrato con una disquera asociada a Universal Music. Ese año fue jurado del popular reality musical "Yo Me Llamo", de Caracol Televisión, y su último sencillo, "Pedazos", fue lanzado hace cuatro meses.

Yeison Jiménez era uno de los cantantes más famosos de Colombia, sus rancheras y corridos de influencia mexicana lo habían convertido en sumamente popular y algunos de sus éxitos como "Aventurero" o "Guaro" acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify. En una nota contó que temía sufrir un accidente con su avión, evento que había soñado, en una escena que a la vista de lo sucedido adquiere perfiles escalofriantes:

AS./HB