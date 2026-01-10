Murió en Colombia el cantante Yeison Jiménez: el escalofriante video de sus premoniciones sobre 'un accidente en mi avión'

"Tres veces soñé esa mierda, tres veces... Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión, no se lo he contado a nadie, si hasta me dio depresión... Mi avión se estrella y yo veía Medellín desde arriba, me iba... Pensaba en mi bebé, es que vida es tan endeble, huevón...". Cuesta ver un video que circula en redes del cantante colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, uno de los intérpretes de rancheras más conocidos de ese país, contar en una entrevista el sueño que lo perseguía sobre un accidente que sufriría en el avión en que se movía para sus recitales. Esa misma máquina se estrelló este sábado al despegar de un pueblo de Boyacá, y Jiménez murió junto a sus cinco acompañantes.

La forma en que Jiménez revela que ha soñado con eso "esta cuando estuve en España" resulta tan vívida, tan precisa con lo que sucedió este sábado cuando su avión junto a otras 5 personas despegaba con rumbo justamente a Medellín, la gran ciudad colombiana que cuenta en esos sueños, que todo provoca escalofríos ya que esa premonición se tranformó hoy en una masa de restos de la nave en llamas.

"No hay sobrevivientes del accidente", se limitó a señalar el coronel Álvaro Bello de la dirección de Aeronáutica Civil colombiana a la cadena Caracol Radio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Yeison Jiménez era uno de los cantantes más famosos de Colombia, sus rancheras y corridos de influencia mexicana lo habían convertido en sumamente popular y algunos de sus éxitos como "Aventurero" o "Guaro" acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

En su avioneta lo acompañaban varios miembros de su grupo, despegaron del aeródromo de Paipa, un municipio de unos 30.000 habitantes en el departamento de Boyacá, y tenían como destino la ciudad de Medellín (noroeste).

El Ministerio de Transporte indicó en un comunicado que la muerte del cantante y otros cinco ocupantes, incluido el piloto, se prdujo en las inmediaciones mismas del aeródromo. Un video muestra el despegue de la aeronave, que se nota que no puede elevarse y se precipita a gran velocidad fuera de la pista, choca con algunos los árboles de un bosque aledaño y los restos quedan envueltos en llamas:

Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Yeison Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo y en 2021 firmó un contrato con una disquera asociada a Universal Music. Ese año fue jurado del popular reality musical "Yo Me Llamo", de Caracol Televisión, y su último sencillo, "Pedazos", fue lanzado hace cuatro meses.

AFP/HB