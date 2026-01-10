Irán: el hijo del Sha Reza Pahlavi llamó a "tomar las ciudades" (pero no se mueve de Maryland)

Las principales ciudades iraníes vivieron nuevas manifestaciones contra el régimen de los ayatolas durante la tarde/noche del viernes, y este sábadodesde Estados Unidos Reza Pahlavi II, el hijo mayor del antiguo shah Reza Pahlavi, publicó otro mensaje en sus redes sociales, llamando a redoblar la lucha callejera y a la huelga en las ciudades "porque el traidor y criminal líder de la República Islámica desde su escondite está temblando de miedo".

Las protestas iniciadas hace dos semanas han sido multitudinarias, y reflejadas a cuentagotas por que el régimen hasta cortó internet para que su habitualmente sangrienta represión no trasciende al mundo, pero pese a ese cerco que el fundamentalismo de los ayatolas intenta mantener a sangre y fuego, las marchas escalan y la teocracia iraní está en un momento crítico.

Las concentraciones masivas se repitieron el viernes pese al corte de internet impuesto por las autoridades. AFP pudo constatar las manifestaciones verificando imágenes y vídeos publicados en redes sociales. En cuanto a interner, el observatorio Netblocks, a primera hora del sábado destacó que "el apagón nacional de internet en Irán sigue vigente después de 36 horas".

"El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación en el interior del país", y "bloqueado todos los medios de contacto con el mundo exterior", alertaron dos destacados cineastas y disidentes, Mohammad Rasoulof y Jafar Panahi.

"La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas", indicaron en la cuenta de Instagram de Panahi, ganador el año pasado de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Ali Jamenei, el inflexible y feroz líder religioso iraní, resiste las manifestaciones callejeras.

En el distrito de Saadatabad de Teherán, los manifestantes marcharon coreando "¡Muerte a Jamenei!", mientras los coches tocaban el claxon en señal de apoyo, según un vídeo verificado por AFP.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en lengua persa fuera de Irán mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando. En Punak, un de los distritos de Teherán, las imágenes mostraban también a personas bailando alrededor de una hoguera en medio de una autopista.

Continúan las protestas en Irán: el líder supremo advirtió que “no cederá”

En Vakilabad, un barrio de la ciudad de Mashhad, que alberga uno de los santuarios más sagrados del islam chiita, la gente marchaba por una avenida coreando "¡Muerte a Jamenei!". No fue posible verificar de inmediato estos vídeos.

El jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red X que "Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní". Incluso Trump ha amenazado con nuevos bombardeos a áreas sensibles del poder iraní si avanza la represión contra opositores.

El líder supremo, el implacable ayatolá Alí Jamenei, juró que "no cederá" y cuestionó este "a los vándalos que protestan alentados por Estados Unidos". La historia y sus paradojas ha llevado la situación en Irán a que el heredero del Shah de Irán, que fue derrocado por la revolución islámica de Ruhollah Jomeiní en 1979, casi 50 años después aparezca como uno de los que podría volver al poder si las manifestaciones antirégimen se terminan convirtiendo en imparables.

Aliento, pero desde lejos

Reza Pahlavi II, que vive en Maryland, Estados Unidos, es el hijo mayor del depuesto shah de Irán, y este sábado celebró la "magnífica" afluencia del viernes a las manifestaciones, instando a los iraníes a organizar protestas más focalizadas este fin de semana.

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a la calle. El objetivo es prepararse para tomar y mantener los centros urbanos", dijo Pahlavi en un mensaje de vídeo en redes sociales. "Me preparo para regresar a mi patria para estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe", dijo Pahlavi, pero Trump consideró prematuro que el hijo del Shah asuma el papel de líder.

Según el grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 51 personas han muerto hasta ahora en la represión de las manifestaciones.

El mensaje de Pahlavi este sábado

"Queridos compatriotas, se han ganado la admiración mundial con su valentía y firmeza. Su reiterada y magnífica presencia en las calles de Irán el viernes por la noche fue una respuesta contundente a las amenazas del traidor y criminal líder de la República Islámica. Estoy seguro de que vio estas imágenes desde su escondite y tembló de miedo. Ahora, con su decisiva respuesta al primer llamado, estoy seguro de que, al intensificar nuestra presencia callejera y, al mismo tiempo, cortar las arterias financieras, doblegaremos por completo a la República Islámica y su desgastado y frágil aparato represivo", dijo Reza Pahlavi II en su posteo de esta sábado.

Agregó que "hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente del transporte, el petróleo, el gas y la energía, a que inicien una huelga nacional. También les pido a todos que salgan a las calles hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18:00, con banderas, imágenes y símbolos nacionales, y se apoderen de los espacios públicos.

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; el objetivo es prepararse para conquistar y preservar los centros urbanos", alentó.

"Al mismo tiempo, prepárense para permanecer en las calles y hacer los preparativos necesarios desde ahora. A la juventud de la Guardia Eterna de Irán y a todas las fuerzas armadas y de seguridad que se han unido a la Plataforma de Cooperación Nacional, les digo: frenen y desbaraten aún más la maquinaria represiva para que, en el día prometido, podamos desactivarla por completo. También me preparo para regresar a mi patria para estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca. ¡Irán resiste!". El mensaje a la distancia tiene un cariz épico que, trasladado a las calles de Teherán, no suena tan fácil y obliga a poner miles de vidas en peligro. Queda ver en las próximas horas cómo evoluciona la situación.

