“Poder hacer reír en Carlos Paz es un regalo de mi mamá desde el cielo”

Ana Paula Buljubasich es una de las actrices revelación de esta temporada que recién atraviesa sus primeras semanas. Tras forjar un nombre en Ecuador, se instaló en el país hace seis años para construir una carrera en ascenso que incluye un papel protagónico en “Go! Vive a tu manera” (Netflix) —incluso desembarcó en el Luna Park—, temporadas en calle Corrientes junto a Martín Bossi y un papel de alto impacto en “En el barro”, el esperado spin-off de El Marginal, donde interpretó a Noelia, la joven embarazada de la serie cuyo final es estremecedor.
Este verano, la actriz decidió dar un volantazo: rechazó la propuesta de sumarse a MasterChef Celebrity en Colombia para incorporarse a Cortocircuito, la comedia que lidera la taquilla en el Teatro del Lago en compañía de un elenco de primera línea con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio. Además, Ana Paula enfrenta una realidad personal compleja: es su primera temporada sin su madre, la recordada conductora ecuatoriana Anita Buljubasich, quien falleció hace pocos meses.
—Tenías la propuesta para sumarte a MasterChef Celebrity en Colombia. ¿Qué te hizo volcarte por Carlos Paz?
—Estaba por irme a Colombia para grabar, pero la propuesta de Pedro Alfonso rozaba con las fechas del programa. Ya había trabajado con Martín Bossi y (el productor Federico) Hoppe sabía que manejo bien los acentos; él me llamó y me dijo que le encantaría que yo fuera el robot. Era una oportunidad hermosa. Hacer temporada en Carlos Paz era una meta pendiente y para cualquier actor es un sueño.
Todos hablan del público maravilloso de Carlos Paz y estoy muy contenta de confirmarlo noche a noche. Sabía que Pedro era muy querido aquí y hoy lo confirmo: la calidad humana y lo generosos que son arriba del escenario es increíble. Diego Ramos es un director extraordinario, con una visión que potencia muchísimo a los actores. He trabajado con muchos elencos, pero la generosidad arriba de este escenario es increíble. Aprendo y disfruto mucho del proceso.
—Venís de hacer drama con Sebastián Ortega en “En el barro”. ¿Cómo te llevás con este cambio de personaje?
—En Ecuador hice todo lo que quería hacer, me había posicionado y sentía que tenía que buscar otros desafíos; por eso vine a Argentina a empezar de cero. Me divierte el cambio, no podría trabajar en una oficina. El papel en “En el barro” fue una gran experiencia y un privilegio trabajar con Ortega. Ahora, este personaje pintoresco me exige mucho a nivel corporal y de texto. No puedo equivocarme ni improvisar, pero es lo que me gusta: enfrentar desafíos todo el tiempo. Es un robot bastante complejo porque tengo que respetar la corporalidad rígida de una máquina, combinar acentos, trabajar textos extensos, cantar... y además un robot no improvisa, así que equivocarme no es una opción.
El duelo detrás de escena
—Es tu primera temporada sin tu mamá. ¿Cómo se hace para salir a escena en medio de este proceso?
—Es complicado. Mi mamá se fue hace meses, aún no cumplió el año. Desde que se fue no paré de trabajar. En MasterChef me encerraba en el clóset a llorar y después seguía grabando; no podía caer en mi duelo. Y cuando finalmente pude, llega este proyecto donde tengo que hacer reír.
—¿Sentís que el teatro es un refugio en este momento?
—Creo que fue un regalo de ella para mí. Sabe que es mi pasión y no me deja caer. Es un proceso duro, pero me permito llorar para poder entregar lo mejor en el escenario. El equipo acá ayuda mucho, conocen mi dolor y me abrazan. Paula Chaves se ha tomado mucho tiempo para conversar conmigo; es un elenco muy empático que respeta mis tiempos. Estoy muy acompañada, incluso mi papá vino a estar conmigo en la temporada.