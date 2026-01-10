Melconian: "Acá celebran la 'derrota' de la inflación y solo la desinflaron al 20% anual"

En un reportaje radial este sábado, el economista Carlos Melconian consideró que sigue sin ver un plan de estabilización "serio" del Gobierno que pueda llegar al objetivo repetido por Javier Milei de llegar a una inflación de un dígito anual, al tiemo que habló de estancamiento y problemas de empleo que jalonan el resultado de estos dos años de gestión libertaria.

"Celebran la 'derrota' de la inflación, cuando en realidad solo la han desinflado al 20% anual", sostuvo el expresidente del Banco Nación en diálogo con AM990 Splendid, destacando que a su juicio el Gobierno "sigue armándo el plan de lo que hace día a día", lo que impide abordar los desafíos que exige una verdadera estabilización.

Según Melconian, la economía argentina en este inicio de 2026 se encuentra "en una meseta de inflación mensual del 2%", y que con ese cuadro, por más que el Gobierno busca mantener una narrativa de control inflacionario, las medidas actuales parecen sugerir lo contrario: que han postergado el objetivo de reducir la inflación a un dígito anual".

Melconian cree que el rumbo económico actual "ajusta el mercado laboral hacia la informaclidad". (FOTO USBA)

"El plan no está graduado, sigue armándose día a día, y no sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo", señaló Melconian Melconian, considerando que para alcanzar una inflación anual de un dígito hace falta un programa de estabilización de una contundencia que no percibe en el corto plazo en la gestión Milei-Caputo.

"En algú momento fantasearon con un crawling peg del 1%, pero tuvieron que cambiar, porque ante inflación que supera el 2% mensual y un techo cambiario que crece al 1%, se generaba una tensión insostenible”, agregó Melconian, al que el presidente Javier Milei suele denostrar en sus respuestas en redes sociales.

Para Melconian, hablando de estancamiento, la actividad económica "parece haberse quedado" en sectores claves como industria, construcción y consumo, pero además habló de "problemas graves de empleo y poder adquisitivo", situación que ligó a lo que había sostenido respecto a que el plan económico libertario "carece de una hoja de ruta clara que apunte a la reactivación".

Cuestionó además la forma en que el equipo económico celebra pagar los vencimientos, "perdiendo la visión de hacia donde va la economía". "Acá el modelo económico actual ajusta el mercado laboral aumentando la informalidad, lo que incide directamente en el aplacamiento del poder adquisitivo, pero además la macroeconomía aún no ve renacer el crédito, y la tasa de inversión presenta conflictos, caracterizada por un cambio de manos con gran participación local y poca integración extranjera, lejos del modelo noventista de lluvia de inversiones".

NA/HB