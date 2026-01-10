sábado 10 de enero de 2026
Toda postal llega a destino

Martín Kohan
En una de las formidables “postales” reunidas en Vudú urbano, fechada en 1980, Edgardo Cozarinsky toma nota de dos muertes bien cercanas (cercanas al momento de su escritura y cercanas entre sí): la de Roland Barthes, que murió en París el 26 de marzo de 1980, y la de Alfred Hitchcock, que murió en Los Ángeles el 29 de abril de ese mismo año. A Cozarinsky ambas muertes lo impactaron. Algo distinto le sucedió, según el mismo detalla, con la muerte de Jean-Paul Sartre (en París, el 15 de abril de 1980); y es que no fue sino al enterarse de que había muerto, que advirtió que hasta entonces había seguido vivo.

Es evidente la vigencia incontestable de Hitchcock o de Barthes (que crearon, cada cual a su manera, una forma de mirar, ¿o no es eso lo que crea quien devela otros ángulos y otra relación entre planos; o no es eso lo que crea quien agrega, a la visión de lo que algo es o puede ser, la visión de lo que significa o puede significar?). Pero es también evidente que, para alguien como Cozarinsky, en razón de una sensibilidad estética no menos que de una disposición ideológica, el sartrismo o lo sartreano estaban en cambio para entonces ya enteramente agotados, aun sin que antes tuvieran para él valor o pertinencia. Las muertes de Barthes o de Hitchcock en marzo y abril de 1980 ponían en evidencia lo que, habiendo muerto ellos, ya no moriría de ellos; la de Sartre, en cambio, lo que ya antes había fenecido, aunque Sartre siguiera ahí.

Pero pasaron ya más de cuarenta y cinco años de todo esto. Ahí están Vértigo o La ventana indiscreta, ahí están Mitologías o La cámara lúcida; ahí está también Vudú urbano. Lo que fue pasando entretanto con la idea del compromiso o lo que fue pasando entretanto con la condición misma de la práctica intelectual, sus ámbitos y sus posibilidades, al cabo de los años de cinismo posmoderno o bien ante el aplastamiento patente del estado de cosas en la actualidad, ¿no admite acaso dar cabida a la pregunta por aquello que del sartrismo o de lo sartreano, sin pasar por alto las objeciones que les caben o le cupieron, puede pese a todo seguir interpelándonos?

