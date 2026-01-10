Confirman en Brasil que dejaron de proteger la Embajada Argentina en Caracas

El gobierno brasileño decidió dejar la custodia de la embajada argentina en Caracas, y así se lo comunicó al presidente Javier Milei, como también a la presidenta venezolana en funciones, Delcy Rodríguez. Desde agosto de 2024, la diplomacia de Itamaraty se había hecho cargo del edificio de la representación argentina e, incluso, llegó a izar la bandera de su país para preservar esa cede como territorio extranjero; hoy ya la habían bajado.

Hace más de un año, Lula da Silva convino en aceptar el pedido de Milei de colocar el predio argentino bajo la responsabilidad brasileña. Fue al enfrentar dificultades por la ruptura “informal” de relaciones con Nicolás Maduro, que tras las elecciones presidenciales de ese año exigió el retiro del personal diplomático argentino por las actitudes reactivas de la Casa Rosada contra el Palacio de Miraflores.

En esos momentos posteriores a los comicios, seis opositores venezolanos se habían refugiado en la sede diplomática de Argentina y, gracias a las gestiones brasileñas, lograron exiliarse en Estados Unidos: esto fue en mayo del 2025. El diario O´Globo confirmó hoy al mediodía la decisión actual de Brasilia y dijo, citando fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que “Brasil ya cumplió con su parte”, al garantizar la integridad de los asilados y la inviolabilidad de la embajada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula da Silva celebra el acuerdo Mercosur-UE: "Es un día histórico para el multilateralismo"

Los brasileños recordaron, también, las gestiones realizadas en Caracas para liberar a Nahuel Gallo, el militar argentino que fue preso en diciembre de 2024, acusado de vínculos con actividades de desestabilización por medio de “actos terroristas”. Durante el año y medio que siguió a las elecciones, Lula tuvo desavenencias con Maduro, a quién le había solicitado que presentara las actas de las elecciones como prueba de su victoria, algo que nunca ocurrió.

Pero ahora, frente a los bombardeos de Estados Unidos al país caribeño, el jefe de Estado de Brasil cambió de posición: se manifestó absolutamente en contra de las acciones norteamericanas que llevaron al secuestro del venezolano y su mujer, con la posterior prisión de ambos en Nueva York.

A diferencia del gobierno brasileño, Milei asumió una postura de total “coincidencia” con las acciones militares de EE.UU. ordenadas por Trump. Para los diplomáticos, el escenario cambió con la asunción de Rodríguez, en sustitución de Maduro.