Delcy Rodríguez afirmó que no descansará hasta traer "de vuelta" a Maduro y cuestionó a Trump por su "agresión vil" contra Venezuela

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, participó este jueves 8 de enero de un acto en homenaje a las víctimas de la operación militar estadounidense realizada en Caracas el pasado 3 de enero, donde fue secuestrado Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, asegurando que no descansará hasta traer de vuelta al líder chavista y lanzando fuertes críticas contra Donald Trump por ordenar ese ataque.

“He instruido la creación de una comisión de familiares y víctimas de nuestros héroes, heroínas y mártires. No están solos, Venezuela está con ustedes, no están solos, seguiremos acompañando sus pasos”, comenzó diciendo la mandataria. Y luego agregó: “Hombres y mujeres murieron en combate. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate, y hubo combate por esta patria, hubo combate por nuestros libertadores, (...) por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Aquí hubo combate por (el expresidente Hugo) Chávez y aquí hubo combate por Venezuela, esa es nuestra mayor satisfacción”.

A continuación, añadió que “hemos decidido la construcción de un monumento en honor” a los fallecidos”. Luego, la mandataria reafirmó su “compromiso y lealtad con el presidente Maduro, que ha sido secuestrado. Nos hemos comprometido a no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su patria”.

La operación militar especial de Trump en Venezuela

Finalmente, dirigió unas palabras al “pueblo” estadounidense, cuestionando al presidente Trump, quien ordenó la operación en Caracas, al afirmar que “el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear. No será venganza sino reivindicación cuando le demos lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz”.

Posteriormente, Rodríguez habló de cómo recuperará las regiones atacadas por Estados Unidos. “Estamos atendiendo procesos de recuperación, procesos de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano. Venezuela vuelve al trabajo luego de la agresión ilegal de la que fue víctima el pasado 3 de enero”, indicó la mandataria en una reunión de trabajo celebrada en Caracas.

Ataque estadounidense en Caracas dejó 55 muertos: las listas oficiales de Venezuela y Cuba

En el encuentro, la presidenta encargada hizo un pase a San Joaquín, estado Carabobo, donde fueron entregadas 28 casas. Además, en la localidad de San Felipe, estado occidental Yaracuy, se construyó el puente San Javier, que beneficia a 20.000 familias. En ese contexto, Jorge Márquez, ministro para Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras Públicas, declaró: “Convirtiendo esta indignación en trabajo, en obras, como lo haría nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Rodríguez remarcó que a todo el pueblo venezolano lo une su deseo de ver libre a Maduro y su esposa, señalando que una de las maneras más efectivas de luchar es trabajar para demostrarle al mundo que el pueblo gobierna a Venezuela.

Boceto de la sala del tribunal en la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa

Venezuela comenzó a liberar presos políticos

Este jueves, Venezuela empezó a soltar detenidos políticos, lo que, de acuerdo a la Casa Blanca, confirma la influencia de Trump. “Es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, aseguró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado enviado a la agencia AFP.

Cinco de los presos liberados son españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien cuenta con doble nacionalidad. Todos volaban a España, anunció el gobierno español. El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez y el referente político Biagio Pilieri, un colaborador cercano a la líder opositora María Corina Machado, también fueron puestos en libertad.

María Corina Machado

Se trata de las primeras excarcelaciones de ciudadanos venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Rodríguez. El fin de esta medida es lograr la “convivencia pacífica”, aseguró Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea legislativa y hermano de la actual mandataria.

AFP contó que familiares de presos se acercaron al centro de detención El Helicoide, en Caracas, con la esperanza de que sus parientes sean liberados. La madre del activista político Juan José Freites, coordinador de "Vente Venezuela", partido de Machado, confesó: “Estoy nerviosa. Dios quiera que esto sea una realidad”. Por su parte, Atalí Cabrejo relató que su hijo fue “secuestrado” en su casa por fuerzas estatales dos años atrás. “He sentido miedo, mucho terror”, reconoció.

