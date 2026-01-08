Quiénes son los cinco españoles liberados en Venezuela

El inicio de una nueva etapa política en Venezuela se materializó este jueves con la liberación de un grupo de presos políticos, entre los que se encuentran cinco ciudadanos españoles que ya abandonaron el país sudamericano. El gobierno provisional ordenó la excarcelación y coordinó el operativo de retorno inmediato. La noticia fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien comunicó el éxito de la gestión: "Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos".

José María Basoa y Andrés Martínez Adasne

El jefe de la diplomacia española detalló que mantuvo contacto directo con los liberados antes de que emprendieran el regreso. "He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", señaló el funcionario, confirmando que el contingente incluye a los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, al canario Miguel Moreno Dapena, al valenciano Ernesto Gorbe y a la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel. Todos ellos abordaron un vuelo comercial con destino a Madrid tras meses de reclusión.

Moreno Dapena y Gorbe Cardona

Los perfiles de los excarcelados abarcan situaciones legales muy diversas. El caso de Martínez Adasme (32) y Basoa Valdovinos (35) era el de mayor voltaje político, ya que ambos turistas fueron arrestados durante sus vacaciones bajo la acusación de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Por otro lado, Moreno Dapena (34) recuperó la libertad tras ser capturado en junio a bordo del buque N35 en el delta del Orinoco, mientras que Gorbe (52) estaba detenido por una cuestión migratoria, relacionada a una visa caducada, que se manejó con bajo perfil.

La lista se completó con la figura emblemática de Rocío San Miguel (60), directora de la ONG Control Ciudadano. Su abogada, Theresly Malavé, ratificó ante la prensa internacional que la defensora de derechos humanos se encuentra en condiciones de salud estables. La medida también alcanzó a ciudadanos de otras nacionalidades: según informó la agencia ANSA, fue liberado Luigi Gasperin, un empresario italiano de 77 años con problemas cardíacos que permanecía arrestado desde agosto.

Rocío San Miguel

Esta serie de liberaciones respondió a una decisión estratégica de la nueva administración venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, comunicó previamente la voluntad de excarcelar a un "número significativo" de detenidos, marcando un giro respecto a la política de seguridad del gobierno anterior y buscando enviar una señal de apertura hacia la comunidad internacional, especialmente hacia los socios europeos.

El agradecimiento oficial y el trasfondo de las detenciones

En su mensaje oficial, el ministro Albares extendió un reconocimiento especial al cuerpo diplomático que trabajó en el terreno. "Agradezco a la Embajada de España en Venezuela y a todos los que han contribuido a que haya sido posible", expresó. En sintonía, el presidente Pedro Sánchez calificó el hecho como un "acto de justicia" y un paso necesario para la reconciliación, mientras su administración prepara la logística para recibir a los repatriados este viernes.

El conflicto con los turistas representó uno de los picos de tensión más altos entre Madrid y Caracas durante 2024. Tras las elecciones de julio, el chavismo los exhibió como supuestos agentes extranjeros involucrados en un complot para asesinar a Nicolás Maduro, una narrativa que el gobierno español negó categóricamente desde el primer día, sosteniendo siempre que se trataba de simples viajeros visitando la zona.

El caso de Rocío San Miguel también simbolizó la dureza del período anterior. Detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba viajar con su hija, la activista con doble nacionalidad enfrentó cargos por traición, conspiración y terrorismo. Su labor monitoreando temas militares la convirtió en un blanco del aparato de inteligencia, y su libertad era uno de los reclamos centrales de los organismos de Derechos Humanos a nivel global.

