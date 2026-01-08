Diosdado Cabello afirma que los muertos en Venezuela son al menos 100

El ataque estadounidense que condujo a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas dejó 100 personas muertas y decenas más heridas, dijo el miércoles el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Hasta el momento —y quiero decir hasta el momento— hay 100 muertos,100, y un número similar de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país", enfatizó Cabello en la televisión estatal.

El ministro agregó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos en el ataque, pero se estaban recuperando. Según reconocieron funcionarios del Gobierno de Donald Trump, Maduro y Flores fueron heridos al golpearse la cabeza mientras huían de la Delta Force que trataban de capturarlos.

De acuerdo a su relato, ambos corrieron y trataron de esconderse detrás de una puerta de acero, pero el marco era bajo y se golpearon la cabeza. En ese momento, los integrantes de fuerza militar norteamericana los arrestaron y les dieron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo donde se encontraban.

Ambos fueron vistos caminando por sus propios medios durante una comparecencia ante un tribunal de Nueva York esta semana.

Por ahora, la nueva líder del país, Delcy Rodríguez, ha mantenido en su Gabinete a los influyentes ministros de Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, figuras clave en la administración anterior.

Los expertos señalan que, para mantenerse en el poder, Rodríguez tendrá que buscar un difícil equilibrio entre satisfacer las demandas de Trump —quien la amenazó con "pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, si no coopera— y reacomodar un chavismo sin Maduro.

55 militares muertos: las últimas cifras oficiales de los gobiernos de Venezuela y Cuba

Según las listas divulgadas este martes por los gobiernos de Venezuela y Cuba, el ataque estadounidense en Caracas dejó oficialmente 55 militares muertos, 23 venezolanos y 32 cubanos, cifras que correspondían únicamente a personal uniformado identificado y no incluían las bajas civiles ni otros heridos, cuyo número sigue bajo revisión.

Entre los fallecidos se incluyen oficiales de alto rango, como almirantes, suboficiales de distintos grados y soldados de tropa, según los obituarios castrenses publicados. En su comunicado oficial, Cuba también difundió la lista nominal de los 32 militares fallecidos, quienes cumplían misiones de cooperación, seguridad e inteligencia a solicitud del gobierno de Nicolás Maduro.

Así, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango —dos coroneles y un teniente coronel—, mientras que los 11 restantes integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla. Las autoridades de La Habana los describen como “combatientes” enviados a Venezuela para fortalecer la protección institucional y la coordinación estratégica.

