Analista aseguró que para Marco Rubio “el próximo objetivo es Cuba”

El analista internacional Ignacio Labaquí aseguró que en la agenda del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, “el próximo objetivo es Cuba”.

La caída de Maduro

“Hay que esperar de cuatro a seis semanas para ver si hay señales de liberalización, ya que cualquier transición democrática arranca con una liberalización, como que suelten a los casi 900 presos políticos”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

“La apuesta que puede tener el sector más pragmático, yo no la llamaría a Delcy Rodríguez una moderada, es ganemos tiempo. Hagamos lo mismo que hizo Maduro. Tenemos que esperar a noviembre. En noviembre por ahí a Trump le va mal en las elecciones intermedias en los EE.UU, y nosotros seguimos en el poder y acá no ha pasado nada”, evaluó.

"Sectores como el de Cabello y Padrino López tienen mucho para perder con un final de régimen y van a plantar resistencia todo lo que puedan. Los Rodríguez me parecen que están a dos aguas, tienen la ventaja de no estar salpicados ni por el narcotráfico ni por acusaciones de derechos humanos hasta ahora", puntualizó.

"Cuba es el próximo objetivo"

Labaquí diferenció entre los objetivos de Trump y los de Marco Rubio. “La agenda de Trump está más orientada a todo esto de los negocios y del petróleo”, mientras que “Rubio es muy anticomunista, no tiene la más mínima confianza en los Rodríguez (Delcy, presidenta interina, y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional), que son las figuras fuertes hoy del régimen venezolano”, precisó en diálogo con el periodista Nelson Castro.

“El escenario de González Urrutia presidente, yo le doy baja probabilidad, me parece que si uno piensa en una transición es con nuevo llamado a elecciones sin proscripciones”, concluyó.

Además expresó que para el secretario de Estado norteamericano “Cuba es el próximo objetivo, porque es como la medalla que él quiere llevar para promocionar su candidatura en 2028”.