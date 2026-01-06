Solá recordó que Cristina Fernández "le pidió públicamente a Maduro" que mostrara las actas de la elección

El excanciller argentino Felipe Solá recordó que "la expresidenta Cristina Fernández en México le pidió públicamente a Maduro, desde México, con motivo de un viaje, que mostrara las actas" de los comicios presidenciales de 2024.

Pedro Braillard Poccard analizó la caída de Maduro: "No es una invasión como la de Ucrania"

Elecciones en Venezuela

"Las elecciones que fueron claramente fraudulentas aparentemente son las de julio del año pasado. Yo en ese caso aconsejé en el peronismo cuando debía que se pidieran las actas, cosa que Maduro nunca entregó", sostuvo el exfuncionario.

"Que no se tuviera ninguna actitud a favor de Maduro, si no entregaba las actas que probaran que había ganado, y no las entregó. Esa fue la actitud que tuvimos", insistió en declaraciones a Futurock.

"Y la expresidenta Cristina Fernández en México le pidió públicamente a Maduro, desde México, con motivo de un viaje a México, le pidió que mostrara las actas", aseveró Solá.

Andrés Malamud: "Un escenario para Venezuela, si descabezan el régimen, es la anarquía"

"Situación compleja"

“En la Argentina se vivió una situación compleja. No quería tener una actitud cerrada ante el drama venezolano y al mismo tiempo para eso necesitaba tener un tipo de diálogo con Venezuela, con el gobierno de Venezuela", expresó al recordar la postura adoptada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

"Lo que yo le propuse al Presidente es que, siguiendo la tradición que tiene Argentina que es tener un activo en Derechos Humanos en Ginebra, que lo está perdiendo ahora, siguiéramos al alto comisionado para los refugiados que era Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile", afirmó.

“Y que si Michelle Bachelet hacía una misión a Venezuela y decía que se estaban violando los derechos humanos, nosotros adoptáramos la misma actitud. Y que si Michelle Bachelet decía lo contrario, que había mejoras, nosotros siguiéramos esa opinión”, puntualizó.

"Porque no estábamos en condiciones de tener un juicio exacto sobre lo que pasaba", concluyó el excanciller.



