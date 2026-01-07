Misiones: extienden hasta abril el alivio fiscal para profesionales e industrias

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que se extienden “hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal”.

NEA 2025: reactivación desigual, consumo tensionado y expectativas moderadas para 2026

Alivio fiscal

“Continúa la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social “X”.

“Se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del artículo 9 de la RG 18/10 (autorretención)”, agregó Passalacqua.

“Se mantiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos para las industrias, fijada en 1,50% sobre la base imponible de los anticipos”, concluyó.

Feletti: "Caputo nunca hace lo que tiene que hacer que es acumular reservas en el Banco Central"

Industrias y profesionales

El Gobierno de Misiones informó que se dispuso esa medida con “el objetivo de continuar acompañando la actividad económica y aliviar la carga tributaria de los distintos sectores productivos de la provincia”.

La bonificación del 30% en Ingresos Brutos “se lleva adelante en el marco del trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia, y alcanza a profesionales matriculados cuyas actividades sean realizadas por personas humanas, entre ellas: servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y otras disciplinas de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros”.

“Las medidas dispuestas se enmarcan en un esquema de alivio fiscal destinado a los profesionales que se encuentren en regla y colegiados conforme a las leyes que regulan la matrícula”, precisó un comunicado oficial

“Cabe destacar que este régimen fue aplicado inicialmente en septiembre pasado, con vigencia hasta fines de 2025, y que ahora se amplía su alcance y plazo de aplicación hasta abril de 2026”, concluyó el documento.