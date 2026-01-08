Persecución armada en Makallé: abandonan una camioneta robada con casi 3.000 cartones de cigarrillos ilegales

Un violento episodio se registró este jueves por la tarde en la localidad de Makallé, donde una persecución policial con disparos incluidos terminó con el secuestro de una camioneta robada que transportaba una importante carga de cigarrillos de contrabando. El conductor logró escapar internándose en una zona de monte.

El procedimiento se inició en el puesto de control caminero ubicado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 59,8, cuando efectivos de la Policía del Chaco intentaron identificar una camioneta Toyota Hilux gris. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y emprendió la fuga, lo que activó un operativo cerrojo con apoyo de móviles de la zona.

Durante la huida, el rodado se desvió por caminos vecinales hasta ingresar al trazado viejo que conecta Puerto Tirol con Fontana. En ese tramo, el sospechoso volvió a intentar escapar y efectuó disparos contra el personal policial, sin que se registraran heridos.

El contrabandista logró escapar

La persecución finalizó cuando uno de los neumáticos del vehículo se reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara entre las malezas. Aprovechando la situación, abandonó la camioneta y huyó a pie hacia el monte.

Al inspeccionar el rodado, los agentes constataron la presencia de una gran cantidad de cajas de cigarrillos marca Rodeos. Con intervención de la Fiscalía Federal, se dispuso el secuestro del vehículo y de la mercadería.

El recuento posterior determinó que se trataba de 58 cajas con un total de 2.900 cartones de cigarrillos, todos sin aval aduanero. Además, al verificar los datos del vehículo, se estableció que la camioneta tenía pedido de secuestro por una causa de robo y que las chapas patentes colocadas no correspondían al dominio original, sino a otro vehículo radicado en la provincia de Formosa.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Federal, mientras continúa la búsqueda del conductor prófugo y se profundizan las tareas para establecer el origen y destino de la carga ilegal.