YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en ciudad de Buenos Aires hoy, jueves 8 de enero del 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este jueves 8 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

El ajuste afecta al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), tributos que se trasladan directamente a los precios en surtidor.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará valores y elegí dónde cargar combustible este jueves en CABA.

Cuáles son los valores de la nafta este jueves 8 de enero

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.606 por litro

Infinia (Premium): $1.822 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.800 por litro

Diesel 500: $1.603 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1.665 por litro

V-Power Nafta: $1.941 por litro

GNC: $549,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.669 por litro

V-Power Diesel: $1.934 por litro

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1.637 por litro

Quantium: $1.949 por litro

GNC: $629 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.742 por litro

Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1.581 por litro

Max Premium: $1.820 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.632 por litro

Ion Puma Diesel: $1.889 por litro

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un impacto más fuerte en la inflación y "estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", según los considerandos del decreto.

