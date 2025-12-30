La venta de combustible cayó fuerte en noviembre por las subas de los precios

Ante los incrementos de los precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró una caída interanual del 6,5% para el mes de noviembre. La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoil, que se precipitó 18,6%, según datos de Surtidores.com.

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51 por ciento menos. En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67%, teniendo en cuenta que ese mes tuvo 31 días.

Precios combustible noviembre 2025

Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08% interanual y el gasoil Grado 3, 0,5%. La nafta Super cayó 3,42%, mientras que el diesel Grado 2 lo hizo en un 18,63%, reflejando una menor demanda del sector productivo.

Consumo navideño: leve repunte, pero con un gasto todavía muy ajustado

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1%, mientras que entre las que retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%), Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%). Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las empresas vieron una caída de sus ventas respecto a noviembre de 2024.

Consumo interanual por provincias

Este panorama en el sector petrolero, se asemeja a la disminución de las ventas tanto en mayoristas como en shoppings. En noviembre de 2025 también disminuyó el consumo de los hogares en un 2,8% en comparación con el mismo mes pero del año anterior.

Esta tendencia a la baja se replica también con la venta de juguetes para Navidad, que cayeron 6,9% con respecto al año pasado.

BGD / EM