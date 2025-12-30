Cómo es la agenda pyme que impulsa el Gobierno de Javier Milei

Mientras una primera línea del Gobierno naciona impulsa la reforma laboral, un sector del oficialismo comenzó a trabajar en una agenda pyme ambiciosa. Se trata de La Púrpura, la agrupación de profesionales de elite de La Libertad Avanza que este mes inauguró contactos con empresarios de la pequeña y mediana empresa, con un objetivo: mostrar qué cambios impulsa la administración Javier Milei para el área.

El martes 16 de diciembre este grupo puso primera: convocó a distintos empresarios de todo el país a la sede de la Aduana. Allí, bajo un panel de nombre Encuentro Estratégico sobre Aduana, Desregulación y Oportunidades para las Provincias, funcionarios, legisladores y representantes de la agrupación hablaron de las nuevas normativas aduaneras impulsadas por la gestión libertaria. “Y cómo estas transformaciones abren oportunidades concretas para las economías regionales, las PyMEs y los polos productivos del país”, expresaron desde la organización.

Se dieron cita en el panel expositor dirigentes libertarios que articulan con La Púrpura, como Andrés Velis, el Director General de Aduanas, al que califican como “el arquitecto de la nueva matriz de control inteligente y facilitación comercial” y el senador Juan Carlos Pagotto. Al hombre de la Cámara alta lo reconocen en la organización como un “referente institucional y legislativo de la reforma económica y la desregulación competitiva”.

A lo largo de este cónclave, que duró más de una hora, presentaron una hoja de ruta federal que desde la óptica de los expositores permitirá a “provincias, productores y PyMEs exportar más, importar mejor y competir globalmente bajo un sistema aduanero profesional, transparente y orientado al mérito”. Todo con el respaldo de la agrupación que montó el evento, que exhibió “análisis, herramientas y soporte técnico para que cada empresa y cada distrito pueda capitalizar estas nuevas reglas”.

Según pudo saber PERFIL, este fue solo el primer encuentro de varios por delante en los cuales los empresarios pymes podrán tener relación con los dirigentes libertarios para potenciar sus números y saber cómo explotar sus recursos.

