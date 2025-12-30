La mujer implicada en el choque fatal de Punta del Este no podrá salir de Uruguay

La mujer argentina implicada en el choque fatal en la ciudad balnearia de Punta del Este, que dejó a un motociclista de 44 años como víctima fatal, no podrá salir de Uruguay. La Justicia estableció una serie de medidas provisorias para la mujer mientras avanza la investigación del siniestro.

El siniestro se produjo este viernes en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, cuando el vehículo de mayor porte intentaba cruzar la calzada hacia la costa y fue colisionado en su lateral por el rodado menor.

Tras someterse a un test de alcoholemia, que dio negativo, se determinó que la conductora de 34 años deberá fijar un domicilio, no podrá retirarse del país limítrofe, salvo con autorización del juzgado competente, al tiempo que se le retuvo el pasaporte. Además, según detalló La Nación, el carnet de conducir de la mujer estaba vencido desde 2023.

Conforme a las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre circulaba a bordo de una moto Yamaha YZF-R3, cuando chocó contra una camioneta Mercedez Benz con patente argentina. De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista “no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral”, lo que provocó que saliera despedido.

Pese a la intervención de las unidades de emergencia que arribaron al lugar, los médicos confirmaron que el trabajador falleció en el acto. Tras el impacto, el cuerpo fue hallado a varios metros del punto de colisión.

Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 34 años oriunda de Buenos Aires, resultó físicamente ilesa, aunque debió recibir asistencia médica inmediata debido a que presentaba una “fuerte crisis nerviosa”.

En un primer momento, la Justicia de Uruguay ordenó la realización de las pericias accidentológicas correspondientes y el secuestro del video del accidente, lo que permitió determinar los pasos que deberá cumplir la mujer argentina.

