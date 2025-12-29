La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados en enero de 2026, tras aplicarse el aumento mensual correspondiente a la inflación de noviembre informada por el INDEC. Con esta actualización, un grupo reducido de beneficiarios percibirá haberes que superan los $2.300.000, aunque no todos accederán a ese monto.

ANSES confirmó nuevo aumento jubilatorio con bono congelado para enero 2026

El ajuste se realiza en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales atados al índice de precios con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Según lo confirmado por ANSES, las prestaciones previsionales recibirán un incremento del 2,5% en enero. Con este ajuste, los montos oficiales quedarán establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $349.401,58

- Jubilación máxima: $2.351.141,84

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

- Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60

De esta manera, solo los jubilados que perciben el haber máximo superarán los $2.300.000 en el primer mes del año, sin acceder a ningún refuerzo adicional.

Quiénes reciben el bono extra de $70.000

ANSES ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se pagará junto con los haberes de enero, aunque no será para todos los beneficiarios.

Este refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima, ya que superan el tope de ingresos establecido para acceder al bono.

En los casos en los que el haber mensual supere levemente el mínimo, el organismo abonará un monto proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance un piso determinado.

Cuánto se cobra con bono incluido en enero

Con la suma del refuerzo extraordinario, los ingresos finales quedarán de la siguiente manera:

- Jubilación mínima:

$349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

- PUAM:

$279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

- PNC por Invalidez o Vejez:

$279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

Un esquema con aumentos mensuales y refuerzos focalizados

Desde ANSES explicaron que la política previsional para 2026 continuará combinando ajustes mensuales por inflación con bonos focalizados para los sectores de menores ingresos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la suba de precios sin extender los refuerzos a los haberes más altos.

El calendario de pagos de enero se desarrollará según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente, e incluirá jubilaciones, pensiones y el resto de las prestaciones sociales.

