ANSES recordó quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo antes de fin de año

La ANSES recordó que los trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad pueden solicitar la Prestación por Desempleo antes de finalizar 2025. El beneficio funciona como un apoyo económico transitorio para quienes quedaron sin trabajo en un contexto marcado por la desaceleración del mercado laboral y el cierre del año calendario.

Desde el organismo previsional subrayaron que el trámite puede realizarse de forma completamente online, aunque advirtieron que existe un requisito clave: la solicitud debe iniciarse dentro de los 90 días corridos posteriores al despido. Una vez superado ese plazo, el derecho al cobro se pierde automáticamente.

A quiénes está dirigida la Prestación por Desempleo

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia con aportes registrados que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Despido sin causa justificada.

- Finalización o no renovación de un contrato laboral.

- Despido por quiebra o cierre del empleador.

- Imposibilidad de continuar trabajando por razones de salud o accidentes debidamente acreditados.

El beneficio no alcanza a trabajadores informales, monotributistas ni autónomos. En todos los casos, los solicitantes deben presentar documentación que respalde la causa de la desvinculación laboral.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite se realiza a través de los canales digitales de ANSES y consta de pocos pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”. Indicar el rubro laboral y completar los datos personales y laborales requeridos. Adjuntar la documentación que acredite el despido o la finalización del contrato.

Desde ANSES remarcaron la importancia de respetar el plazo de 90 días desde la fecha de desvinculación, ya que fuera de ese período el trámite no puede iniciarse.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

El monto del beneficio varía según el salario previo y los aportes realizados. En diciembre de 2025, los valores vigentes son:

- Monto mínimo: $167.400, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

- Monto máximo: $334.800, equivalente al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El importe final se calcula en base al promedio del mejor salario de los últimos seis meses trabajados, dentro de los topes establecidos.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre

Los pagos se realizan según la terminación del DNI del beneficiario:

- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.

- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.

- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada al momento de realizar el trámite.

Con este recordatorio, ANSES busca que las personas que quedaron sin trabajo en los últimos meses del año puedan acceder a un ingreso de respaldo y no pierdan el derecho a la prestación por desconocer los plazos o requisitos vigentes.

