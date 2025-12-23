Estafas en aumento: ANSES reforzó las advertencias para jubilados y beneficiarios

En un contexto marcado por el aumento de estafas digitales, ANSES difundió un comunicado dirigido a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales para advertir sobre maniobras fraudulentas que suelen intensificarse en épocas de fiestas y cobro de haberes.

El organismo alertó que correos electrónicos, llamados telefónicos, mensajes de texto y publicaciones falsas en redes sociales pueden poner en riesgo la información personal y bancaria de los beneficiarios. Por ese motivo, reforzó una serie de recomendaciones clave para evitar engaños y recordó cuáles son sus únicos canales oficiales de comunicación.

La advertencia de ANSES por estafas

Desde el organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, remarcaron que ANSES nunca solicita datos personales, claves de seguridad ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

“Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial www.anses.gob.ar, que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe desestimarse inmediatamente”, señalaron en el comunicado oficial. Además, indicaron que este tipo de situaciones debe denunciarse ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo.

La advertencia se emitió luego de detectar intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por personal de ANSES y solicitan la validación de datos personales bajo la promesa de supuestos beneficios económicos vinculados a las fiestas de fin de año.

Canales oficiales de comunicación

Para evitar caer en engaños, ANSES recordó cuáles son los medios habilitados para realizar consultas, reclamos o denuncias:

De forma online: ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia, dentro del sitio oficial.

De manera presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.

Por correo postal: enviando una nota a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Vía telefónica: a través de la línea gratuita 130.

Recomendaciones para proteger los datos

Desde ANSES insistieron en la importancia de no compartir claves personales, números de cuenta, datos de tarjetas o códigos de verificación, incluso si el contacto parece provenir de una fuente confiable. Ante cualquier duda, recomiendan verificar siempre la información en los canales oficiales y realizar la denuncia correspondiente.

El organismo subrayó que la prevención y la información son las principales herramientas para evitar estafas, especialmente en períodos de alta circulación de dinero y pagos de prestaciones sociales.