La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo este miércoles 18 de diciembre el calendario de pagos correspondiente al último mes del año. La jornada alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y universales, en un mes atravesado por la actualización de haberes, el refuerzo extraordinario y el pago del medio aguinaldo para los sectores alcanzados.

En diciembre, las prestaciones incorporan un aumento del 2,34%, determinado por la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de octubre. A este ajuste se suman bonos y complementos que buscan reforzar los ingresos en un contexto de mayor gasto por las fiestas de fin de año.

Quiénes cobran hoy, 18 de diciembre

Durante esta jornada, acceden al cobro los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: perciben sus haberes quienes tienen DNI finalizado en 2 y 3. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cobran los titulares con documento terminado en 7. Asignación por Embarazo: se paga a las personas con DNI finalizado en 6. Asignación por Prenatal: corresponde a titulares con DNI terminado en 6 y 7.

Además, continúan habilitados los pagos de la Asignación por Maternidad, que se abona sin distinción de terminación de DNI entre el 15 de diciembre y el 12 de enero.

En paralelo, siguen vigentes los cobros de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción o matrimonio— y de las Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas, disponibles para todas las terminaciones de documento dentro del período establecido por el organismo.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Con el aumento de diciembre, el haber mínimo garantizado se ubica en $340.879,59, mientras que el haber máximo alcanza los $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $272.703,67.

Durante este mes, los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de la PUAM reciben además un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, lo que eleva los ingresos totales. En ese esquema, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39, mientras que la PUAM llega a $479.055,51.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $238.615,71, monto que se incrementa con el bono y el aguinaldo hasta $427.923,57. En tanto, la Pensión Madre de 7 Hijos queda equiparada a la jubilación mínima.

Asignaciones: montos vigentes en diciembre

Las asignaciones familiares y universales también reflejan el aumento del 2,34%, con valores que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona de residencia.

Para los grupos familiares con ingresos más bajos, la Asignación por Hijo y Prenatal parte de $61.252 en su valor general, con montos diferenciales en zonas con regímenes especiales. A medida que el ingreso familiar aumenta, el valor de la asignación disminuye hasta quedar excluidos aquellos grupos donde uno de sus integrantes supera el tope máximo establecido.

La Asignación Universal por Hijo se fija en $122.471,72 por menor, aunque el monto que se cobra mensualmente es de $97.974, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema de pago.

Entre los beneficios complementarios, la Tarjeta Alimentar continúa vigente con montos que van desde $52.250 para un hijo hasta $108.062 para familias con tres o más niños, mientras que el Complemento Leche – Plan 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.

Calendario y recomendaciones

Desde ANSES recuerdan que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial, respetando la terminación del DNI y la modalidad de cada prestación. Los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de Mi ANSES, con CUIL y clave de seguridad social.

