Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que la acreditación del estímulo educativo comenzó el lunes 15 y se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre, con fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Becas Progresar octubre de 2025: cuánto cobran los estudiantes y cuáles son los requisitos

El monto a percibir varía de acuerdo con la línea de beca —Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo— y con la situación académica de cada estudiante, ya que en la mayoría de los casos se abona un porcentaje mensual y el resto queda sujeto a la certificación final.

Cuándo cobro las Becas Progresar en diciembre de 2025, según el DNI

El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

- Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

- Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

- Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

-Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

- Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Los pagos se realizan mediante depósito en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Cómo quedará la jubilación mínima de ANSES en enero de 2026 tras el ajuste por inflación

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en diciembre

El valor del beneficio depende de la línea a la que esté inscripto cada estudiante:

- Progresar Enfermería: se cobra un monto mensual de $35.000, que se acredita de manera directa en la cuenta.

- Resto de las líneas: durante el año se paga el 80% del monto mensual, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se liquida una vez presentada la certificación académica que acredite la regularidad y el avance en los estudios.

Requisitos obligatorios para acceder al cobro en diciembre de 2025

Para percibir el pago, los titulares deben cumplir con los requisitos generales del programa y con las condiciones específicas de cada línea.

Progresar Superior

- Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a, o extranjero/a con al menos cinco años de residencia legal y DNI vigente.

- Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera; hasta 30 años en el caso de estudiantes avanzados.

- En la línea Enfermería no rige límite de edad.

- Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones.

- Haber finalizado el nivel secundario sin materias adeudadas.

- Estar inscripto/a en una institución terciaria o universitaria reconocida.

- Cumplir con el avance académico exigido.

- Tener el calendario de vacunación al día.

- Participar de las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

- Ser argentino/a o extranjero/a con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente.

- Tener entre 18 y 24 años, con extensión hasta los 40 en situaciones de desempleo.

- No superar ingresos personales equivalentes a tres SMVM.

ANSES: Quiénes cobran este lunes 15 de diciembre y cómo quedan los montos con aguinaldo y bono

Progresar Obligatorio

- Ser argentino/a o extranjero/a con un mínimo de dos años de residencia legal y DNI vigente.

- Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

- No superar el tope de ingresos familiares de tres SMVM, salvo excepciones.

- Mantener la condición de alumno/a regular y cumplir con el avance académico requerido.

- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral, requisito indispensable para acceder al pago total.

Desde ANSES recomiendan verificar periódicamente el estado del beneficio a través de Mi ANSES y de la plataforma oficial de Becas Progresar, ya que el incumplimiento de alguno de estos requisitos puede derivar en la suspensión o retención del pago.

LV / lr