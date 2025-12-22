La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este lunes 22 de diciembre con el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025. El cronograma incluye a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones, y se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Compras de Navidad: el beneficio de ANSES que sigue activo para jubilados y pensionados

Durante este mes, los haberes previsionales registran un aumento del 2,34%, en línea con el último índice de inflación difundido por el INDEC y conforme al esquema de movilidad mensual vigente. El ajuste fue establecido mediante la Resolución 361/2025 y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Quiénes cobran hoy, lunes 22 de diciembre

- Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

- Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

- Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

Aumento y montos actualizados en diciembre 2025

Con la aplicación de la movilidad de diciembre (2,34%) y el refuerzo extraordinario, los principales valores quedan así:

- Jubilación mínima: $410.879,59

($340.879,59 de haber actualizado + $70.000 de bono)

- PUAM: $342.703,67

($272.703,67 + $70.000)

- Pensión No Contributiva: $308.615,79

($238.615,79 + $70.000)

- Jubilación máxima: $2.293.796,92

En asignaciones

-AUH (monto total): $122.827 por hijo

Cobro mensual: $98.261 (80%)

Retención: 20% a cobrar con la Libreta AUH

- AUH por discapacidad (100%): $398.852,75

lv / lr