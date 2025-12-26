AUH: ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta y no perder el 20% del beneficio

La oficina de ANSES prorrogó el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025. Según confirmó el organismo previsional, el nuevo vencimiento será el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá a los beneficiarios cobrar el 20% retenido durante 2024, cuyo plazo original expiraba el 30 de diciembre de este año.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial, y responde a que una cantidad significativa de titulares aún no cumplió con la presentación obligatoria del formulario. Desde el Gobierno explicaron que la decisión busca garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando el acceso efectivo a las prestaciones sociales previstas por la normativa vigente y los tratados internacionales.

Para qué sirve la Libreta AUH

La Libreta de la AUH es un documento obligatorio que deben presentar cada año las personas titulares de la asignación para acreditar la escolaridad, los controles de salud y el esquema de vacunación de los menores a cargo. Su presentación es indispensable para:

- Cobrar el 20% del monto retenido mensualmente durante el año anterior.

- Mantener la continuidad del beneficio.

- Acceder a la Ayuda Escolar Anual.

La obligación alcanza a madres, padres o responsables de menores de 18 años que perciben la AUH y se encuentran desempleados, trabajan en la economía informal sin aportes registrados, están empleados en casas particulares o son monotributistas sociales.

Cómo realizar la presentación digital de la Libreta AUH paso a paso

Desde 2025, la Libreta AUH puede presentarse de manera completamente digital a través del portal mi ANSES o la aplicación oficial. El proceso incluye varias etapas que deben cumplirse con precisión para evitar rechazos o demoras.

Paso a paso para completar la Libreta AUH:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar los datos en la sección “Hijos > Libreta AUH” para verificar si hay información pendiente de salud, vacunación o educación. Generar el formulario, en caso de que falten datos, y descargarlo o enviarlo por correo electrónico. Completar el formulario: imprimirlo en una sola hoja y llevarlo a la escuela y/o centro de salud para que sea firmado y sellado por las autoridades correspondientes. Tomar una fotografía del formulario completo, sobre una superficie plana, bien iluminada y mostrando las cuatro esquinas del papel. El archivo debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB. Subir la Libreta nuevamente en mi ANSES, en la opción “Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH”. El trámite queda confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico de validación.

