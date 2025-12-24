En el tramo final del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene activos una serie de descuentos y reintegros pensados para reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados. A través del programa Beneficios ANSES, los adultos mayores pueden acceder a promociones en supermercados, farmacias, perfumerías, comercios de cercanía y cadenas nacionales, siempre que realicen el pago con la tarjeta de débito o crédito asociada al cobro de su haber.

La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país y cobra especial relevancia en las últimas semanas de diciembre, cuando se incrementan los gastos vinculados a las Fiestas y al cierre del año.

Qué son los Beneficios ANSES y cómo funcionan

El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos directos y reintegros que se aplican automáticamente al momento de pagar. No requiere inscripción previa: el único requisito es abonar la compra con la tarjeta bancaria vinculada a la jubilación o pensión.

Los porcentajes de ahorro varían según el rubro y la entidad bancaria, con beneficios que van desde el 10% en supermercados hasta el 20% o más en farmacias, perfumerías y artículos de limpieza. En algunos casos, también se habilitan cuotas sin interés.

Descuentos destacados según banco

Banco Nación

Ofrece un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito.

Tope: $5.000 semanales y $20.000 mensuales. Modalidad: pago a través de la app BNA+ o MODO. Supermercados incluidos: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Permite un ahorro de hasta el 25% en compras con tarjeta de débito o crédito.

Opciones de hasta 3 cuotas sin interés. Topes mensuales: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle

20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Los martes, pagando con débito (tope $25.000) o con QR (tope $15.000). Combinando ambos medios, el reintegro puede alcanzar los $40.000.

En farmacias, el beneficio se amplía:

50% de descuento los martes con tarjeta de débito o QR (tope combinado $12.000). Posibilidad de 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Además, Supervielle suma descuentos en compras online a través de Mercado Libre (Tienda Supervielle) y opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en días seleccionados.

Cuenta remunerada: otra alternativa para el cierre del año

Algunos bancos permiten que el saldo acreditado de la jubilación genere rendimientos diarios.

Banco Nación: hasta un saldo máximo de $500.000. Banco Galicia (FIMA): sin tope de saldo.

Las tasas vigentes pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

Comercios adheridos

El listado de comercios incluye grandes cadenas y negocios de distintos rubros. Entre ellos se destacan supermercados como Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, Día, La Anónima y Chango Más, además de farmacias, casas de electrodomésticos, librerías, locales de informática, indumentaria y artículos para el hogar.

Un alivio concreto para el consumo cotidiano

En un contexto de precios elevados, los Beneficios ANSES se consolidan como una herramienta clave para que jubilados y pensionados puedan estirar sus ingresos en gastos esenciales. Aprovechar los descuentos antes de que finalice el año puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar, especialmente en rubros de consumo diario como alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

