El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los bancos de todo el país no abrirán el miércoles 24 ni el jueves 25 de diciembre, al igual que el miércoles 31 y el jueves 1° de enero, en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En esas jornadas tampoco habrá actividad cambiaria: no operará el dólar oficial ni el mercado mayorista.

La medida fue comunicada oficialmente luego de que el Directorio del BCRA resolviera otorgar asueto a su personal y extendiera la invitación al resto del sistema financiero, tanto público como privado.

Bancos cerrados, pero con servicios digitales activos

A pesar del cierre de las sucursales bancarias, el BCRA aclaró que los canales digitales funcionarán con normalidad durante los días mencionados. Esto incluye:

Cajeros automáticos Home banking Billeteras electrónicas Pagos y transferencias electrónicas

“Todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias de forma segura, simple y rápida”, indicaron desde la autoridad monetaria.

Navidad y Año Nuevo: qué pasa con la cotización del dólar

Debido al cierre de los bancos y a que el 24 y el 31 de diciembre serán feriados bursátiles, no habrá operatoria en el mercado de cambios. En consecuencia:

No cotizarán el dólar oficial ni el dólar mayorista No se podrá comprar dólares por ventanilla El 25 de diciembre y el 1° de enero son feriados nacionales

El mercado retomará su actividad habitual el siguiente día hábil.

Feriado bancario fiestas de fin de año: cómo impacta en los pagos de ANSES

En línea con el cierre del sistema financiero, la ANSES informó que no habrá pagos programados para el miércoles 24 ni el jueves 25 de diciembre.

Los beneficiarios de las distintas prestaciones cobrarán con normalidad a partir del viernes 26 de diciembre, según el cronograma oficial.

Prestaciones alcanzadas

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

En ambos casos, todas las terminaciones de DNI podrán cobrar hasta el 12 de enero de 2026.

Datos importantes de las fiestas para tener en cuenta

Bancos cerrados: 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero Sin cotización del dólar oficial ni mayorista en esas fechas Canales digitales operativos con normalidad ANSES retoma pagos el viernes 26 de diciembre

Este esquema busca garantizar previsibilidad operativa durante las fiestas, sin afectar el normal funcionamiento de los pagos electrónicos ni el acceso a los fondos por parte de los usuarios.