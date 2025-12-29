ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y planes sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026, que incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, pensiones no contributivas y la Prestación por Desempleo. Las fechas se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Los haberes del primer mes del año reflejan además la actualización por inflación, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Estas prestaciones se pagan en las mismas fechas que las jubilaciones mínimas:
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se acredita el primer día asignado según la terminación del DNI.
Asignaciones de pago único
(matrimonio, adopción y nacimiento)
Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero
Estas prestaciones no dependen de la terminación del DNI.
Pensiones no contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se pagan a todas las terminaciones de DNI entre el 9 de enero y el 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
Plan 2
Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero
Montos actualizados de jubilaciones y asignaciones en enero 2026
Con la actualización del 2,47%, los valores vigentes quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.299,32
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM: $279.439,46
Pensiones no contributivas: $244.509,52
Pensión Madre de 7 Hijos: $349.299,32
En enero no se paga aguinaldo, pero se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas:
Jubilación mínima total: $419.299,32
PUAM total: $349.439,46
Pensiones no contributivas: $314.509,52
Asignaciones sociales
AUH: $125.518
AUH por Discapacidad: $408.705
Asignación por Embarazo: $118.454,32
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765
Los montos se actualizan mensualmente según el IPC, conforme al Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que estableció el nuevo esquema de movilidad previsional.
