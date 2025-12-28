La tranquilidad del domingo en el río Paraná se rompió abruptamente cuando la lancha “Fortuna” con ocho tripulantes a bordo, volcó cerca del kilómetro 1198, a la altura de la capital de Corrientes. Los fuertes vientos y del alto caudal, producto de las intensas lluvias e inundaciones que atraviesa la provincia, provocaron que la embarcación diera vuelta campana, dejando a todos sus ocupantes en el agua y dos personas desaparecidas: Sergio Estorti (43) y Melina (34).

A bordo de la lancha que se dirigía hacia una guardería náutica, los ocupantes perdieron estabilidad debido a las condiciones del río: uno de los tripulantes logró comunicarse al número de emergencias 106, activando rápidamente el protocolo de rescate. Después de pocos minutos, la Prefectura Naval Argentina desplegó embarcaciones y personal especializado, sumando medios terrestres y fluviales para agilizar la asistencia.

Corrientes enfrenta una crisis hídrica histórica: en apenas 48 horas cayeron más de 400 mm de lluvia, lo que obligó a evacuar a más de 300 personas y llevó a declarar emergencia en varios municipios. Ante este panorama, el río Paraná se volvió traicionero y con corrientes fuertes, que dificultaron la navegación y pusieron en riesgo a quienes lo transitaban.

La embarcación navegaba hacia una guardería náutica cuando perdió estabilidad por las condiciones meteorológicas

Los primeros minutos fueron decisivos: los testigos en la zona relataron que una embarcación particular, llamada “La Turca”, intervino de inmediato y ayudó a rescatar a seis tripulantes, quienes fueron trasladados a la orilla y puestos a salvo. Al mismo tiempo, la lancha “Fortuna” quedó varada en la playa, mostrando claramente las profundas marcas.

A pesar del rescate exitoso de seis personas, dos tripulantes permanecen desaparecidos. El operativo de búsqueda continúa sin descanso, con patrullas acuáticas recorriendo el río y equipos de tierra rastrillando las orillas y zonas de difícil acceso. Cada ventana de buen clima se aprovecha para ampliar la búsqueda y aumentar las posibilidades.

Un muerto en el río Paraná horas antes del vuelco de la lancha “Fortuna”

La madrugada de este domingo dejó un nuevo episodio trágico en el río Paraná, apenas a 8 kilómetros del lugar donde más tarde volcó la lancha “Fortuna”. Allí, la Prefectura Naval Argentina también intervino ante un accidente protagonizado por una moto acuática denominada “El Mono”, en la que viajaban dos ocupantes.

A partir de lo que informaron las autoridades, uno de los tripulantes, un hombre de 35 años oriundo de la zona de Corrientes, sufrió una descompensación súbita durante la navegación. Fue rescatado sin signos vitales y, según el peritaje preliminar, falleció por paro cardiorrespiratorio. No se registraron traumatismos visibles.

De hecho, el llamado al 106 Emergencias Náuticas, recibido alrededor de las 19:30, permitió activar rápidamente el operativo. Participaron efectivos de la Policía de Corrientes y una embarcación particular que ayudó a trasladar al hombre hasta la costa. La intervención de equipos especializados resultó crucial para recuperar el cuerpo en condiciones seguras, dadas las dificultades que presentaba el río debido a la creciente y a las condiciones meteorológicas adversas.

Revelan la sistemática del Terrorismo de Estado de arrojar cuerpos al río Paraná, vinculada a las víctimas de Corrientes y Chaco

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N°3, a cargo de la Dra. Andrea González, intervino de inmediato para coordinar las diligencias legales y supervisar el traslado de la víctima, asegurando el correcto cumplimiento.

Inundaciones en Corrientes por fuertes lluvias dejan miles de afectados

La provincia de Corrientes atraviesa un grave episodio de inundaciones tras registrarse intensas lluvias que superaron los 400 milímetros en apenas 48 horas, afectando principalmente a localidades como San Luis del Palmar. Allí, la magnitud del fenómeno obligó a evacuar a más de 300 personas, con 79 familias alojadas en 12 centros de asistencia y otras 45 familias autoevacuadas, mientras las autoridades declaraban emergencia municipal.

Además, el desborde del río Riachuelo inundó calles, caminos rurales y campos agrícolas, dejando viviendas y cultivos bajo el agua. De hecho, el acumulado mensual de 520 mm, tres veces superior al promedio histórico de diciembre (173 mm), dificultó la evacuación y colapsó el sistema de drenaje local. En la capital provincial, calles intransitables y cortes de luz previos complicaron aún más la situación, sumándose a los temporales que afectan la región desde el 22 de diciembre.

De manera que el intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Bujald, describió la situación como “extrema y sin precedentes en la zona”, y alertó sobre la dificultad para contener el agua ante un fenómeno de esta magnitud. “Hace un mes y medio ya habíamos sufrido una inundación, aunque no tan grande como esta. Hoy estamos hablando de prácticamente 400 milímetros en muy pocas horas”, señaló, destacando la rapidez y fuerza del temporal.

El fenómeno climático se suma a un patrón de lluvias excepcionales que afecta al litoral argentino

Los centros de evacuados activados por el municipio albergan actualmente a más de 310 personas pertenecientes a 79 familias, mientras que las 45 familias autoevacuadas se suman a la cifra total de damnificados, que supera las 400 personas. Todas ellas reciben asistencia del Estado municipal y provincial, incluyendo alimentos, agua potable y atención.

Además de los daños directos a viviendas y calles, las inundaciones afectaron la movilidad, interrumpiendo rutas y caminos rurales, y complicaron el acceso a servicios básicos como electricidad y comunicación telefónica. Autoridades locales y equipos de emergencia realizan tareas de contención, monitoreo y asistencia.

