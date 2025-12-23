Revocaron el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash

La Justicia de Salta revocó el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash, la diseñadora de 29 años que se encuentra desaparecida desde el 8 de junio de 2011.

La Sala 1 de la Cámara Federal de esa provincia ordenó que continúen las pesquisas hasta que se esclarezca la hipótesis que manejan la querella y el fiscal de Eduardo Villalba sobre el hombre acusado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Condenaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria por abusar de sus pacientes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas consignaron que hasta el momento no se alcanzó el grado de certeza negativa para dar por terminada la etapa de instrucción.

Conforme al escrito de 129 páginas que difundió la agencia Noticias Argentinas, el tribunal desestimó los planteos de nulidad presentados por las partes, aceptó “parcialmente” los recursos de apelación del fiscal y el defensor público de la víctima y revocó el sobreseimiento de Romero para la continuidad de la investigación (artículo 309 del Código Penal de la Nación).

A su vez, se rechazaron las solicitudes de apartamiento de la jueza y se hizo lugar a la petición del particular damnificado de suprimir las declaraciones de Jesús Virgilio Chuquisaca y Carlos Enzo Cuellar.

Quién es "El Tío", el último detenido en la causa por el triple crimen de Florencio Varela

El fallo se basa en la apelación presentada por el fiscal general y el defensor público de la víctima, quienes cuestionaron la resolución del 12 de mayo de 2025 que había sobreseído a Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Ambas partes sostuvieron que en primera instancia se realizó un análisis “parcial e incompleto” de la prueba, y que la desvinculación del acusado resultó “prematura y arbitraria”, ya que aún restan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer los hechos.

Caso Escuela de Yoga: el principal denunciante irá a juicio por calumnias e injurias tras una denuncia de su madre

El fiscal general argumentó que el sobreseimiento de Romero se dictó sin agotar la investigación y que “no existe la certeza negativa necesaria para desvincular al imputado”, lo que obliga a continuar con la pesquisa. Remarcó que deben confrontar los estudios de geolocalización y velocidad del camión, así como profundizar en el análisis del entorno de Romero, donde se detectaron “conversaciones sospechosas” y maniobras de encubrimiento.

La desaparición de María Cash se produjo el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, General Güemes, al subir al camión conducido por el acusado y, desde entonces, su paradero permanece desconocido.

BGD/ML