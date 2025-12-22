Condenaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria por abusar de sus pacientes

El ginecólogo Diego Clementi fue condenado este lunes a 14 años de prisión domiciliaria por abusar de sus pacientes. Cumplirá su sentencia monitoreado con una tobillera electrónica, al tiempo que el Tribunal Oral en los Criminal N°3 de Lomas de Zamora le prohibió salir del país.

La Justicia lo declaró penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por cinco hechos, y gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal por tres hechos.

Fue inhabilitado también de por vida para ejercer la medicina y se le deberá extraer muestra de ADN para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

El Tribunal consideró probado que Clementi aprovechó su rol de médico ginecólogo para vulnerar la integridad sexual de las víctimas, aprovechando una relación asimétrica de poder que anulaba cualquier consentimiento válido de las víctimas. Destacó que las conductas excedieron cualquier práctica médica legítima.

Según la investigación, los abusos cometidos por Clementi sucedieron entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas. A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, denunció que el acusado seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos.

"Cuando escuché la sentencia sentí alivio, emoción, dolor como contenido, un alivio que no había sentido después de declarar. Todos me decían que iba a sentirme más liviana, pero ahora entiendo que sólo me llegó esa paz al escuchar la condena", contó a Clarín una de las víctimas que denunció a Clementi, pero cuya causa prescribió y declaró como testigo en el juicio.

Los abogados de las víctimas, Claudia Perugino y Carlos Zimmerman, acompañaron a las mujeres en todo el proceso y reconocieron que tras la divulgación del caso, otras afectadas se contactaron para contar nuevos hechos de abuso sexual.

En el transcurso del juicio, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, otras dos víctimas se presentaron en los Tribunales para denunciar episodios de abuso cometidos por Clementi en su consultorio.

