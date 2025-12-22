Quién es "El Tío", último detenido en la causa por el triple crimen de Florencio Varela

A más tres meses del triple crimen de Florencio Varela, la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un nuevo detenido. Se trata de un hombre de 42 años acusado de formar parte de la organización que habría estado detrás de la masacre "con sello narco", que ya tiene a doce personas bajo arresto y tres prófugos.

Fuentes policiales informaron que se trata de Jesús Mallón, conocido como “El Tío”, a quien se le atribuye un rol jerárquico dentro de la banda que operaba desde la Villa Zavaleta y la 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires, con puntos de distribución de droga en diferentes localidades de la zona Sur del Conurbano bonaerense.

A tres meses del triple crimen de Florencio Varela, quiénes son los nuevos sospechosos y los acusados que siguen prófugos

Los investigadores del caso, que actualmente se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, establecieron que Mallón mantenía vínculos con otros imputados ya identificados, como Florencia Ibarra, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, y el amante de ella, Alex Ydone Castillo, uno de los fugitivos sobre quien pesa una circular roja de Interpol.

El acusado ya había sido citado a declarar en calidad de testigo el pasado 5 de diciembre, pero incurrió en contradicciones al negar tanto su vínculo con los otros detenidos como el uso de líneas telefónicas que están siendo investigadas por las autoridades. Su captura tuvo lugar este domingo en la localidad de Berazategui, después de un allanamiento realizado por agentes de la DDI La Matanza.

Semanas atrás, luego de su comparecencia ante el fiscal, el sospechoso se deshizo de su automóvil, un Chevrolet Cruze, y "redujo drásticamente sus movimientos habituales", según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Mallón, que tendría rango de "Tío" en la agrupación, fue señalado de presuntamente encubrir la comercialización de estupefacientes bajo una aparente actividad legal, relacionada con negocios dedicados a la venta de artículos de bazar. Al mismo tiempo, estaría vinculado a maniobras de delitos como la trata de personas.

En el caso del triple crimen, ocurrido el 20 de septiembre pasado, se estima que su participación no habría sido directa, es decir, no estuvo en la casa de Villa Vattone donde asesinaron a las tres jóvenes, pero sería uno de los responsables de la planificación.

En el expediente fueron incorporadas imágenes de una cámara de seguridad que muestran que el hombre mantuvo encuentros con otros imputados en una parrilla de la ciudad de Avellaneda. Si bien explicó que esas reuniones tenían motivos "comerciales", la Justicia determinó que podrían haber estado ligadas al ocultar la distribución y venta de estupefacientes.

La investigación del triple crimen de Florencio Varela

Según la hipótesis oficial, los femicidios de Lara, Brenda y Moreno se trataron de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza narco por el presunto robo de una partida de droga, al que al menos una de las jóvenes podría haber estado vinculada. Incluso se cree que los asesinatos fueron transmitidos en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

Los acusados fueron imputados por "privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con homicidio agravado por la participación de dos o más personas, la alevosía, el ensañamiento, la premeditación y la violencia de género, además del agravante de criminis causa". Las líneas de investigación apuntan a que el secuestro, tortura, golpiza y posterior asesinato de las chicas estuvo previamente planeado.

Las víctimas salieron el 19 de septiembre pasado, alrededor de las 21.15, desde la zona de La Tablada, pero nunca regresaron. Una camioneta Tracker blanca las pasó a buscar, bajo la falsa promesa de llevarlas a una fiesta por la que les pagarían, y las trasladaron hasta la vivienda de Florencio Varela.

Pericias de las cámaras de seguridad y de la Policía Científica, sumado al análisis de la geolocalización de los celulares, determinó que las víctimas fueron brutalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados mutilados y enterrados en el patio del domicilio ubicado en la calle Chañar 702, en un pozo cavado el día anterior.

Además de "Pequeño J" -preso en Perú-, entre los detenidos en la causa se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Florencia Ibáñez (20), Matías Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro. En tanto, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, y Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también están arrestados.

Los prófugos del triple crimen

Por otro lado, todavía persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani, conocido por el apodo de “El Loco” David, y Manuel Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J". Todos los prófugos tienen órdenes de captura internacional y circulares rojas de Interpol.

Tras las declaraciones de los imputados, principalmente de Guerrero y Sotacuro, se apuntó contra Huamani Morales como uno de los sicarios que habrían participado del triple crimen. El supuesto remisero también agregó que "El Loco David" sería el dueño de la partida de droga que habría motivado la venganza narco.

