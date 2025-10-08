Identificaron a "Alex" y el "Loco David", dos nuevos sospechosos del triple crimen de Florencio Varela

La Policía de la Provincia de Buenos Aires logró ponerles nombre y cara a "Alex" y al "Loco David", también conocido como "El Tarta", uno de los sospechosos clave en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela. La identificación de ambos permitiría a los ivestigadores poder definir qué roles habría tenido cada uno en los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Actualmente hay nueve detenidos por el brutal hecho cometido en una casa de Villa Vatteone, presumiblemente entre la noche del 19 de septiembre y la madrugada del 20, momento en el que desaparecieron las tres chicas oriundas de la localidad de La Tablada. El último de los nuevos sospechosos fue identificado como David Gustavo Huamani Morales, peruano, de 36 años, señalado como el supuesto autor material del triple femicidio narco.

Un supuesto viaje en remis y ropa embarrada: quién es el "Loco David", nuevo sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la investigación, el "Loco David" habría sido contrado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" -detenido en Perú-, quien habría ordenado las ejecuciones de las jóvenes. Su apodo surgió luego de las declaraciones de Víctor Lázaro Sotacuro, acusado de conducir un auto que se desempeñó como "apoyo" a la camioneta que trasladó a las víctimas hasta Varela; y su esposa, Mónica Débora Mujica, ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas.

El chofer -una de las personas bajo arresto junto a su sobrina, Florencia Ibáñez- dijo que el "Tarta" lo llamó para que lo vaya a buscar con su remis a la casa ubicada en Jáchal y Chañar, alrededor de las 21 hs. Sotacuro fue a buscarlo con Ibáñez y con el segundo sospechoso identificado este martes: Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años.

David Gustavo Huamani Morales, conocido como el "Loco David" o el "Tarta".

Según esta versión, los tres se quedaron esperándolo en un kiosco ubicado a cinco cuadras del lugar donde se cometieron las torturas y los asesinatos, hasta que finalmente se fueron porque el "Tarta" les comentó por teléfono que "quería quedarse más tiempo en la fiesta". Sotacuro regresó con sus acompañantes al barrio de Flores y regresó a buscar a Huamani Morales por la madrugada cuando lo llamó.

¿Estuvo adentro de la propiedad? ¿Pudo haber sido el asesino o uno de los que mataron a las chicas? Su captura sería clave para responder estas preguntas porque el remisero también mencionó que cuando lo llevó en su auto había salido "mojado y embarrado" y se subió junto a otras dos hombres. Al dejarlo en la Villa Zavaleta de Barracas, el sospechoso se cambió de ropa y tiró las prendas sucias a la basura.

Ydone Castillo, también de nacionalidad peruana, además es apodado “Diego” y sería amigo de Sotacuro “de jugar al fútbol” y amante de su sobrina. Por el momento, no se logró explicar claramente porque el hombre salió a trabajar con su auto como chofer junto a ellos dos.

Cabe señalar que sobre "Alex" supuestamente pesa una orden de captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Ingresó al país en los últimos días, aunque todavía las autoridades no pudieron descubrir cómo hizo para pasar a la Argentina.

Triple crimen: el fiscal confirmó que declara una de las detenidas

Ahora se espera que Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad de Florencio Varela y una de las primeras detenidas en la causa, declare frente al fiscal Arribas y dé a conocer detalles más importantes del entramado del brutal triple femicidio, que tendría como motivación una presunta venganza de la banda vinculada a "Pequeño J".

A su vez, el funcionario judicial señaló que en la jornada del martes declaró la mamá de Lara, Stella Maris Castro, y dio a conocer una posible línea investigativa. "Denunció amenazas, sentía temor, y se le incorporó custodia de la Policía Federal”, expresó.

Entre las personas que siguen bajo arresto también se encuentra Miguel Ángel Villanueva Silva, pareja de Guerrero y relacionado a la organización criminal; y los adolescentes Maximiliano Parra (18) e Iara Ibarra (19) sorprendidos por la Policía Bonaerense mientras limpiaban con lavandina el lugar donde se hallaron los cuerpos.

También fue detenido un hombre llamado Adrián Giménez, que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterró a las víctimas, y a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño", sobre quien se sospecha que pudo haber estado en la vivienda cuando se cometieron los crímenes.

FP